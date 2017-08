Fondul de stat care şi-a mărit de cinci ori cheltuielile salariale

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) s-a înfiinţat în 2015 şi are drept scop protejarea creditorilor prin acordarea de despăgubiri în urma insolvenţei unui asigurător. Chiar dacă importanţa sa este una de netăgăduit, trebuie remarcate câteva aspecte interesante legate de activitatea FGA. Pe parcursul unui singur an, fondul şi-a majorat de cinci ori cheltuielile cu personalul, în special pentru salarii şi indemnizaţii. În acest moment, cheltuielile FGA pentru un singur angajat se ridică la o medie de peste 11.400 lei pe lună.

În 2016, FGA şi-a mărit personalul la 118 angajaţi, de la 71 cât avea în 2015, în contextul agitat creat de falimentul asigurătorilor Astra, Carpatica şi Forte.

Fondul la care sunt obligaţi să contribuie toţi asigurătorii din România autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este condus de un Consiliu de Administraţie (CA) alcătuit din cinci membri, din care trei, inclusiv preşedintele, sunt numiţi de ASF şi doi de către Ministerul Finanţelor. De asemenea, FGA are un director general, secondat de doi adjuncţi.

Din motive neştiute, fondul a secretizat veniturile şefilor săi, rubrica declaraţiilor de avere fiind scoasă de pe site-ul instituţiei. FGA urmează astfel exemplul Fondului Român de Contragarantare (FRC), care a restricţionat accesul la aceste informaţii. Asta în condiţiile în care toţi banii care ajung la aceste fonduri, până la ultimul leu, provin de la contribuabili care încheiei poliţe de asigurare.

Se cheltuie 11.400 lei lunar/angajat

FGA a raportat pentru anul 2016 cheltuieli cu personalul de 16.144.332 lei, din care 13.353.254 lei pentru salarii şi indemnizaţii. Cheltuielile sunt de cinci ori mai mari decât cele din 2015, când FGA aloca pentru personal 3.239.680 lei, din care 2.670.976 lei pentru salarii. La 118 angajaţi, rezultă că FGA cheltuie în medie pentru un singur om 136.816 lei pe an, adică peste 11.400 lei lunar. Fondul a raportat pentru anul 2016 pierderi de 418.014.127 lei, echivalentul a aproape 100 de milioane de euro.

Spectrul politic, şi la FGA

CA-ul FGA este alcătuit din Carmen Daniela Radu (preşedinte), Bogdan Dumitrescu, Adrian Mitroi, Ştefan Nanu şi Mariana Popîrlan. Fondul este condus de directorul general Cristian Roşu şi adjuncţii săi, Mona Lucia Cucu şi Nicolae Eugen Crişan. Chiar dacă toţi sunt finanţişti cu experienţă semnificativă în finanţe şi asigurări, atrage atenţia Cristian Roşu. Directorul FGA este şi preşedinte al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP), dar şi finul lui Liviu Dragnea, liderul PSD. Din moment ce fondul ţine la secret declaraţiile de avere ale administratorilor şi directorilor, a fost necesară o oarece muncă de detectiv, prin informaţiile Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) sau ale altor structuri publice în care şefii FGA au funcţii de conducere.

Milionara din fond

Pentru preşedinta CA, Carmen Daniela Radu, ultimele informaţii despre avere sunt din 2016, când declara trei terenuri de 2.500 metri pătraţi în Corbu (Constanţa) şi Ilfov, o casă şi un apartament în Bucureşti, precum şi bijuterii în valoare de 7.000 de euro.

2,2 milioane lei era averea de anul trecut a şefei FGA, în bani, aur şi acţiuni

Şefa FGA are peste 1,1 milioane lei şi 8.500 de euro în 15 conturi şi depozite bancare, dar şi aur în valoare de 93.500 lei, la care se adaugă titluri de stat de 116.316 lei. La rândul său, soţul Teodor Radu are 145.000 lei în acţiuni la Fondul Proprietatea şi părţi sociale la Reximaco SRL. Carmen Daniela Radu declara acum mai bine de un an 542.126 lei din funcţia de director general la Eureko Consultanţă şi Servicii, 27.194 lei de la FGA, 11.000 lei din diverse dobânzi, în timp ce soţul mai contribuia cu 37.479 lei de la Reximaco şi 27.000 lei din dobânzi şi despăgubiri.

Şi la ASE, şi la FGA, şi la CFR

Bogdan Dumitrescu este administrator al FGA, dar acţionează şi pe piaţa internaţională, la BJD Reinsurance New York. Dumitrescu nu deţine case sau terenuri, singura sa avere fiind un Dodge şi un Saab, cu venituri raportate de 39.033 lei de la FGA şi 85.500 de dolari de la BJD. Mult mai bine stă Adrian Mitroi, administrator FGA cu avere publică prin prisma funcţiei identice ocupate la Smart SA, filială a companiei de stat Transelectrica. Acesta are o casă şi un apartament în Bucureşti, un Hyundai şi o Honda, 130.000 lei în bănci şi 55.000 lei la un fond de pensii. Mitroi declară venituri de 36.000 lei de pe urma activităţii didactice la ASE Bucureşti, 65.000 lei de la FGA, 12.000 lei din partea Institutului de Studii Financiare, 14.000 lei ca membru CA al CFR Marfă SA şi 30.000 lei de la CA-ul SIF Banat Crişana.

Salarii cu şase cifre

Alt membru în CA-ul FGA, Ştefan Nanu, şi-a făcut publică declaraţia de avere ca director general al Trezoreriei Statului, din Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Nanu deţine un apartament în Bucureşti şi o maşină Subaru, 35.000 lei, 1.500 euro şi 10.000 de dolari în conturi bancare. Ştefan Nanu a încasat 152.718 lei de la MFP, 102.411 lei din partea FGA, 50.585 lei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi alţi 114.567 lei de la Banca Română de Credite şi Investiţii. Cel de-al cincilea membru CA de la FGA, Mariana Popîrlan, este proprietara unui apartament în Bucureşti şi a unui VW Tiguan, are 133.000 lei în bănci şi venituri de 17.903 lei de la FGA, plus 130.594 lei de la FNGCIMM.

Încă un milionar la FGA

Cristian Roşu, directorul general al FGA, are un teren şi o casă în Chiajna, un apartament în Bucureşti, o Toyota RAV şi raporta anul trecut un venit de 67.181 lei de la FGA. Finul lui Liviu Dragnea mai câştiga încă 188.726 lei de la ASF. Mona Lucia Cucu, directoarea adjunctă a FGA, declara tot anul trecut un teren în Berceni, o casă şi un apartament în Bucureşti, un Audi A5 şi 180.000 lei în bănci, singurul venit fiind cel de 146.065 lei de la ASF. Mult mai spectaculoasă este averea celui de-al doilea director general adjunct, Nicolae Eugen Crişan.

2,3 milioane lei este averea din 2016 în bani, bijuterii şi tablouri a adjunctului de la FGA, Nicolae Eugen Crişan

Acesta raporta în 2016 trei terenuri în Hunedoara şi Ilfov, o casă şi un apartament în Bucureşti, o casă în Ilfov, dar şi bijuterii, ceasuri de aur şi tablouri în valoare de 63.000 de euro. Crişan mai are depozite bancare de peste 1,1 milioane de lei, 130.000 de euro şi 3.400 de dolari. El mai declara venituri de 303.296 lei de pe urma FGA, în timp ce soţia încasa 28.980 lei de la International Link Insurance Broker SRL.

Câte fonduri de garantare are România

Din informaţiile publice existente, în România funcţionează la această dată opt fonduri de garantare, mai mult sau mai puţin cunoscute: Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi (FRGCIP), Fondul Local de Garantare (FLG) Craiova, Fondul Local de Garantare (FLG) Sf. Gheorghe , Fondul Local de Garantare (FLG) Focşani, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Carmen Daniela Radu conduce FGA din 2015. Fondul a plătit în ultimul an despăgubiri de 177 milioane lei asiguraţilor de la defunctele societăţi de asigurări Astra, Carpatica şi Forte