În goana după bani, PSD modifică din mers programul de guvernare 

DIANA OROS





Odată cu noul Guvern, PSD schimbă radical programul de guvernare şi renunţă la mai multe măsuri care păreau “bătute în cuie” în vechiul program. Modificările sunt majore şi afectează atât populaţia, cât şi firmele. Impozitul pe gospodărie, contestat de toţi economiştii, va fi înlocuit cu impozitul pe venitul global, reducerea TVA se amână cu un an, firmele vor fi taxate nu la profit, ci la cifra de afaceri, iar salariul minim va fi diferenţiat în funcţie de studii. În plus, se introduc noi taxe care să aducă bani la buget, taxa de solidaritate şi taxa suplimentară pe produsele al căror consum are un impact negativ major asupra sănătății populației. Toate aceste măsuri au un singur scop, încadrarea în deficitul bugetar de 3% din PIB, negociat cu organismele internaţionale.



Metoda de plată a impozitului pe venit va fi schimbată începând de anul viitor, însă nu vom avea impozit pe gospodărie, cum era prevăzut în primul program al PSD, ci venitul global (IVG), aşa cum am mai avut înainte de anul 2006. Nu vom mai avea nici consultanţi fiscali plătiţi de stat, ci “implementarea acestui mecanism fiscal se va face prin intermediul sistemului informatic integrat organizat la nivelul ANAF”, potrivit noului program de guvernare.În cadrul acestui impozit, noul program păstrează prevederea conform căreia veniturile mai mici de 2.000 lei/lună vor fi scutite de impozit, iar cele care depăşesc această valoare vor fi taxate cu 10%, nu cu 16%. Concomitent, se vor introduce mai multe deduceri care să încurajeze anumite sectoare de activitate, cum ar fi sănătatea sau învăţământul particular.

Şi activitățile independente, desfăşurate pe PFA sau sub altă formă de organizare, vor datora impozit pe venit de 10%, față de 16% cât este în prezent, iar contribuțiile sociale și de sănătate se vor plăti doar ca persoană fizică, și nu pe activitatea desfășurată. Măsura se va aplica tot de la 1 ianuarie 2018.



CAS-ul se va putea plăti la fondurile private de pensii (Pilonul 3), fără a mai exista obligația de a se plăti la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar CASS-ul se va plăti integral ca persoană fizică, la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numărul de activități desfășurate.

Impozitul pe profit se desfiinţează

Firmele vor fi taxate în funcţie de mărimea afacerii, şi nu de profitul obţinut. Concret, noul program de guvernare prevede că impozitul pe profit va fi desființat începând de anul viitor. Acesta va fi înlocuit cu impozitarea pe cifra de afaceri, care va avea două sau chiar trei trepte de impozitare, se arată în document.

"Cotele de impozit pe cifra de afaceri a companiilor vor fi trei. Astăzi am luat în calcul, pornind de la impozitul de 1% pentru microîntreprinderi până în 500.000 de euro, ca această cotă să crească progresiv. Noi intenționăm să fie 1% pentru ceea ce există deja astăzi și 2% și 3%", a declarat Ionuț Mișa, ministrul Finanţelor.

Bugetul a încasat în 2015, din impozitul pe profit, 13,8 miliarde de lei, la un impozit de 16%. Cum în 2015, cifra de afaceri a tuturor companiilor din România a fost de 1.237 miliarde de lei, bugetul ar fi încasat 12,3 miliarde de lei, dacă toate companiile ar fi plătit 1% din cifra de afaceri

Calculele arată că statul va aduna mai mulţi bani la buget, după noua schemă, însă măsura nu este acceptată de Uniunea Europeană. De asemenea, tot de anul viitor, impozitul pe dividende va fi zero, această măsură figurând şi în vechiul program de guvernare.



“România riscă declanşarea procedurii de infringement dacă va promova impozitul pe cifra de afaceri, o astfel de decizie încalcă prevederile Directivei 388/77. Aplicarea unei cote diferenţiate de impozit pe cifra de afaceri poate crea discrepanţe concurenţiale între ţări, discrepanţe care se vor regăsi în preţurile produsului final” Adrian Benţa, consultant fiscal

Vor fi reduse contribuţiile sociale

Contribuţiile sociale se vor reduce cu 4,25 puncte procentuale din 2018 şi vor fi eliminate 4 din cele 6 contribuții plătite astăzi. “Vom rămâne, așadar, doar cu contribuțiile pe sănătate și cea de asigurări sociale, datorate de către angajat, dar rămânând în sarcina angajatorului plata acestora către stat. Pentru a face acest lucru, la sfârşitul anului 2017, se va modifica baza de calcul a salariului brut prin creşterea acestuia cu 22,75%”, se arată în noul program de guvernare.

Nu vom avea mai mult de 50 de taxe

Tot ca o noutate, de la 1 ianuarie 2018, numărul taxelor, tarifelor şi comisioanelor nu va fi mai mare de 50.

"Pentru populaţie vor exista cel mult 10 taxe: CASS, CAS, impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobil, impozitul pe maşină, contribuţia de solidaritate, vigneta etc. Toate celelalte taxe, tarife şi comisioane vor fi eliminate”, se arată în documentul citat.

Pentru agenţii economici numărul taxelor fiscale şi nefiscale va fi de maximum 40. “Pentru a reuşi ducerea la îndeplinire a acestor măsuri Guvernul va prezenta public, cel târziu la 1 septembrie 2017, nomenclatorul taxelor din România. Totodată, se vor prezenta la acea dată şi care sunt taxele, tarifele şi comisioanele ce vor fi eliminate", scrie în program.

Alte schimbări importante

• Veniturile medicilor nu vor mai fi impozitate, începând cu 2018

• Abonamentele la clinicile private vor fi incluse pe lista deducerilor la impozitul pe venitul global

• Tinerii de până la 26 de ani vor putea să ia credite fără dobândă, garantate în proporție de 80% de către stat, de maximum 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei sau a unei părți din construcția unei locuințe

• Familiile vor fi încurajate să aibă şi să crească cât mai mulți copii prin acordarea a 1.600-1.800 lei/an pentru fiecare copil. Aceşti bani vor fi daţi doar pentru copiii care au cel mult 10% absenţe nemotivate

• Legea societăților comerciale va fi modificată, astfel încât o persoană să nu mai poată înființa o firmă un anumit număr de ani dacă are deja la activ două insolvențe,

• Impozitul pe terenul agricol lucrat va fi eliminat, însă concomitent se va dubla impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv

Salariul minim: 2.400 de lei, în 2020

PSD revizuieşte în sus ţintele de creştere a salariului minim pe economie şi introduce salariul minim pe economie pentru licenţiaţi. Astfel, salariul minim brut pe ţară pe care îl vor încasa absolvenţii de studii superioare va fi de 2.300 lei în 2018, de 2.640 lei în 2019 şi 3.000 lei în 2020, şi-a asumat PSD în noul program de guvernare. Pentru angajaţii care nu au studii superioare, nivelul salariului minim brut în România va fi de 2.000 lei în 2018, 2.200 lei în 2019 şi 2.400 lei în 2020, se arată în noul program de guvernare.

Punctul de pensie: 1.775 de lei, în 2020

PSD promite, de asemenea, şi creşteri de pensii. “Punctul de pensie va crește în următorii patru ani, astfel: la 1 iulie 2017 punctul de pensie va fi 1.000 lei, la 1 iulie 2018 va fi 1.100 lei, la 1 aprilie 2019 va fi 1.265 lei, la 1 aprilie 2020 punctul de pensie va fi 1.400 lei și la 1 octombrie 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei”, se arată în noul program de guvernare. PSD îşi justifică angajamentul prin faptul că astăzi alocarea pentru pensii reprezintă 7,5% din PIB în România, în timp ce în restul Europei media este de 14%.