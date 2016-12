S-au dublat investiţiile străine, dar şi importurile

Marin Raica/Intact Images Uzinele Dacia Mioveni, luni, 24 mai 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Marin Raica Uzinele Dacia Mioveni, luni, 24 mai 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Marin Raica





Unul din marile câştiguri ale României odată cu intrarea în Uniunea Europeană a fost deschiderea totală către investiţii. Garanţia oferită de noul statul al ţării i-a făcut pe investitori să se uite mai cu atenţie la noi şi să reconsidere oportunităţile oferite de România. Deschiderea pieţei a dus însă şi la o explozie a importurilor, acestea rămânând permanent în aceşti ani superioare exporturilor.

În ultimii 10 ani investiţiile străine au crescut de la 34,5 miliarde de euro în 2006 la 64,4 miliarde de euro în 2015. Totuşi, unul dintre cei mai buni ani a fost 2006, când România nu era încă acceptată că membru UE, dar era perioada de boom economic.

De la 9,5 la 1,7 mld. euro

Perioada 2006-2008 a fost cea mai prolifică din punct de vedere al investiţiilor străine. Cele mai multe dintre ele au fost localizate în zona energiei regenerabile şi zona imobiliară. Investiţiile în sectorul industrial au rămas scăzute, ele fiind orientate cu precădere spre sectoare cu un aport de valoare adăugată scăzută, cum ar fi sectorul componentelor auto care a ajuns să asigure în primul semestru al acestui an jumătate din exporturile României. Odată cu declanşarea crizei economice investiţiile s-au prăbuşit, minimul fiind atins în 2011 când valoarea acestora a fost de 1,7 miliarde de euro, în condiţiile în care în 2008, ultimul an de boom economic, atinseseră 9,5 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istoria post-aderare.

30 de miliarde de euro au fost investiţiile străine in perioada 2006-2015

52 de miliarde de euro au trimis acasă cei 3 mil. de români plecaţi la muncă în perioada 2006-2015

25% din investiţii via Olanda

După sectorul industriei prelucrătoare care s-a plasat pe primul loc în topul investiţiilor atrase, din care se detaşează clar sectorul componentelor auto, pe locul doi s-au situat intermedierile financiare şi asigurările (13%), urmat de comerţ, construcţii şi tranzacţii imobiliare (12,2%). În funcţie de ţările de provenienţă ale investiţiilor, pe primele cinci locuri se aflau la sfârşitul luni 2015 Olanda (25%), Austria (14,2%), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) şi Franţa (6,7%), potrivit datelor Băncii Naţionale.

Evoluţia investiţiilor străine (mld. euro)

2006 9

2007 7,2

2008 9,5

2009 3,3

2010 2,2

2011 1,7

2012 2,5

2013 2,7

2014 2,4

2015 3,5

Am fost mereu pe deficit comercial

Integrarea europeană a însemnat o creştere a exporturilor, ele urcând de la 29,542 miliarde de euro în ultimul an înainte integrării la 54,596 miliarde de euro anul trecut, acesta fiind şi cel mai ridicat nivel. Din păcate însă, creşterea exporturilor a fost însoţită şi de o dublare a importurilor. Ele au crescut de la 37,765 miliarde de euro în 2006 la 62,962 miliarde de euro anul trecut, potrivit datelor BNR. Principalii parteneri ai României sunt statele membre UE, dar noi înregistrăm un puternic deficit comercial. Situaţia se schimbă când vine vorba despre relaţia cu SUA. Astfel, de la un deficit de 95 de milioane de euro în 2007, România a înregistrat anul trecut un excedent la un excedent de 373 de milioane de euro. O altă caracteristică a celor 10 ani scurşi de la integrarea României este schimbarea structurii exporturilor. În condiţiile în care în 2007 exporturile de maşini şi echipamente asigurau doar 22% din total, acum s-a ajuns ca acestea să acopere 50%.

10 ţări înghit 64% din exporturile noastre

Potențialul de export al României este unul extrem de ridicat, valoarea exporturilor, deși în creștere puternic în ultimii 10 de ani, este încă sub nivelul unor țări relativ similare ca Polonia, Ungaria sau Cehia, potrivit „Ghidul Exportatorului Român 2016”, elaborat de Ministerul Economiei. În anul 2015, principalele destinații ale exporturilor de bunuri au fost țările membre ale Uniunii Europene: Germania (19,7% din total), Italia (12,4%), Franța (6,8%), Ungaria (5,4%), Marea Britanie (4,4%), Bulgaria (3,3%), Spania (2,9%), Polonia (2,7%) si Austria (2,5%). Cea mai importantă țară non-UE către care se orientează exporturile din România este Turcia (3,9%). Aceste prime 10 state cumulează împreună aproximativ 64% din totalul exporturilor. Comparativ, în anul 2006, cea mai mare parte a exporturilor se orienta spre Italia, Germania, Turcia, Franța, Marea Britanie, Ungaria, SUA și Austria.

Suntem încă departe de UE

Gradul de deschidere a economiei a devenit din ce în ce mai mare, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, dar România continuă să se păstreze din acest punct de vedere încă departe de UE şi chiar faţă de vecinii săi. Potrivit calculelor realizate de Ministerul Economiei pe baza datelor Eurostat privind importul și exportul țărilor membre UE, gradul de deschidere a economiei a crescut de la un nivel de 70,7% din PIB în primii trei ani după integrare (contribuție de 38% din PIB din partea importurilor și de 32,7% din PIB din partea exporturilor), la peste 82% din PIB în 2015 (cu o contribuție mai echilibrată din partea celor două componente: 40,9% din PIB exporturi și 41,5% din PIB importuri). Totuși, România rămâne țara cu cel mai redus grad de deschidere din regiune, fiind în anul 2015 sub nivelul mediu din Uniunea Europeană. În plus, cu o valoare de 40,9% din PIB, contribuția exporturilor României la PIB este, de asemenea, printre cele mai mici din UE, sub media țărilor europene (de 43,5% din PIB) și departe de țări ca Polonia (49,2%), Croația (49,4%), Bulgaria (66,5%), Cehia (83,8%) sau Ungaria (83,8%).

Explicatie foto

Pentru România principalul motor al exporturilor a devenit industria auto şi a componentelor auto, un rol important având uzina Dacia Renault de la Piteşti

Ponderea exporturilor intra-comunitare s-a majorat cu 4,7 %, de la 70,5% în anul 2006 la 75,2% în anul 2016)

Evoluţia exporturilor şi importurilor (mil. euro)

Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

importuri 37,765 47,365 52,729 35,959 44,901 52,664

exporturi 29,542 33,656 29,091 37,333 45,281 45,022

2013 2014 2015

importuri 55,265 58,522 62,962

exporturi 49,563 52,466 54,596