Ministrul Intotero şi crâşma nedeclarată

Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, este, fără îndoială, un om bogat. Mai bogat chiar decât arată declaraţiile sale de avere. Şi vorbim aici despre cel puţin zece imobile şi un parc auto impresionant, în care găsim inclusiv bolizi precum Audi A5 sau Porsche Panamera. Demnitarul a omis însă să declare o firmă care îi poartă numele, prin intermediul căreia deţine un restaurant. În plus, asociata sa din această afacere a prins funcţii de conducere la stat chiar după ce Intotero a ajuns deputat.

Natalia-Elena Intotero şi Ancuţa-Elena Suciu au înfiinţat în august 2010 o firmă specializată în baruri, botezată chiar după numele lor, Natalia & Ancuţa Select SRL, în care demnitarul deţinea 60% din părţile sociale. Societatea deţine pensiunea-restaurant Quadrifoglio, situată la intrarea în localitatea Brad şi care nu apare în declaraţia de avere a actualului ministru al Românilor de Pretutindeni.

În februarie 2011, fondatoarea Ancuţa-Elena Suciu se retrage din firmă, iar Natalia Intotero o cooptează ca asociată pe administratora pensiunii, Florica Ancheş.

În ianuarie 2013, deja deputatul Natalia Intotero îşi cedează partea de 99,91% din firmă soţului Massimiliano Michele Intotero, care devine şi administrator. În fine, în martie 2014, italianul cedează funcţia de administrator unui localnic, Vasile Mirel Mariş. Soţul ministrului Intotero este şi acum asociat majoritar în Natalia & Ancuţa Select SRL.

Asociata demnitarului, în funcţii publice

Ancuţa-Elena Suciu, fosta asociată a ministrului Intotero, este şefa organizaţiei de femei a PSD Deva şi consilier judeţean, director adjunct la Registrul Comerţului Hunedoara, dar şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Hunedoara. Presa locală arăta, în octombrie 2016, că pensiunea-restaurant Quadrifoglio, deţinută de Natalia&Ancuţa Select SRL, a fost amendată şi închisă de ANAF după depistarea unor nereguli.

Averea imobiliară a ministrului Intotero

Nu doar cârciuma nedeclarată a ministrului Natalia Intotero atrage atenţia asupra declaraţiei sale de avere. Maximilian Impex SRL, firma soţului său italian, este principala sursă de venituri a familiei, dar vehiculează cifre contrariante. Societatea are ca domeniu de activitate închirierea bunurilor imobiliare proprii, cu afaceri declarate mai degrabă modeste, în medie anuală de circa 100.000 lei. Maximilian Impex SRL are în proprietate două terenuri de 4.500 metri pătraţi şi trei spaţii comerciale cu o suprafaţă totală de 1.000 de metri pătraţi, toate situate în Brad. Una peste alta, familia Intotero deţine şase terenuri de 25.000 metri pătraţi, o casă, trei spaţii comerciale, ministrul menţionând în ultima declaraţie peste 100.000 lei în bănci, salariul de 90.609 lei de la Camera Deputaţilor, 3.086 lei obţinuţi prin hotărâre judecătorească de la Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”, plus dividende de 72.200 lei obţinute de soţ de pe urma firmei de imobiliare.

Colecționează bolizi de lux

Pe lângă zecile de mii de metri pătraţi de imobile, evaluate la doar 120.000 de euro, familia Intotero este mare amatoare de bolizi de lux. Ministrul are în garaj un BMW X3, un Volkswagen Passat CC, o motocicletă Kawasaki Vulcan 650 CC şi a vândut la începutul acestui an o limuzină Audi A5. Tot la începutul acestui an, Massimiliano Michele Intotero a cumpărat şi un Porsche Panamera, o super maşină de peste 100.000 de euro. Valoarea de catalog a parcului auto deţinut de ministrul Intotero la această dată este de circa 170.000 de euro.

Cu toată această avere imobiliară, firma familiei Intotero declară o valoare a activelor de numai 572.874 lei, echivalentul a circa 120.000 de euro

161.943 lei este profitul net din ultimii cinci ani al pensiunii-restaurant Quadrifoglio, nedeclarat de ministrul Natalia Intotero.

Natalia Intotero este ministrul celor pe care îi certa pentru că au plecat din ţară, în loc să-şi ia aici trei joburi. Eventual şi un restaurant, ca tot bugetarul

Îi ceartă pe Românii de Pretutindeni

Natalia Intotero este deputat PSD de Hunedoara la al doilea mandat, după ce a fost timp de 16 ani profesor. Din ianuarie 2018, este ministru pentru Românii de Pretutindeni. Într-un interviu din 2013, Intotero îi certa pe românii care au ales să plece din ţară, spunând că trebuiau să rămână în România, să-şi ia trei joburi, ca să nu se mai plângă de sărăcie. „Da, sunt căsătorită cu un cetăţean străin. Chiar dacă aveam posibilitatea să plec în străinătate, faţă de alţi tineri care au ales această cale a exodului, eu am preferat să rămân în ţară. Indiferent cât de greu ar fi, nu este o soluţie să plecăm în străinătate. Ce se întâmplă cu ţara dacă plecăm toţi şi lăsăm o ţară pustie? Există soluţii. Te poţi angaja să ai trei meserii, să munceşti, şi cu siguranţă rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material”, îi urechea Intotero pe românii peste care a devenit acum ministru.