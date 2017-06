Noua lege a salarizării bugetarilor, împinsă în 2018

DIANA OROS





Legea salarizării unitare, una din piesele de rezistenţă ale PSD în campania electorală, s-a transformat într-un duş rece pentru bugetari. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat ieri că legea nu se va mai aplica de la 1 iulie 2017, aşa cum era prevăzut iniţial, ci de la 1 ianuarie 2018. În plus, bugetarii vor fi obligaţi să se mulţumească cu majorări salariale mai mici.

Toate salariile bugetarilor vor creşte cu 25% de la 1 ianuarie 2018, aceasta fiind ultima variantă a Legii salarizării unitare asupra căreia s-a convenit ieri cu Ministerul Finanţelor. "Am avut patru variante pe care le-am discutat de dimineaţă (marţi - n.red). Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat iniţial de la MFP şi acum telefonic chiar şi cu domnul ministru de Finanţe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toţi bugetarii cu 25%, creşteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 - n.red), o majorare de încă 20% pentru educaţie, care, aplicată la cei 25% înseamnă per total o creştere de 50%.", a afirmat ministrul Muncii, la Parlament. De asemenea, Guvernul ar urma să-şi atingă obiectivul de a asigura creşterea salariilor şi în sănătate cu 50% de la 1 martie 2018, a spus la rândul său ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, el precizând că efectul majorărilor amintite va fi o anvelopă salarială de 75 miliarde lei ceea ce ne situează ca pondere în PIB la 8,6%. Este ţinta pe care am urmărit-o. “Mi-aş fi dorit să fie mai spre 8%, dar între 8 - 9% este sustenabil", a spus Ştefan.

În condiţiile în care Guvernul a anunţat peste noapte decalararea majorărilor salariale, sindicatele să se gândească la proteste. „Atâta vreme cât prin ceea ce s-a transmis din partea Guvernului constatăm o încălcare flagrantă a programului de guvernare. Programul de Guvernare care a fost adoptat prin hotărârea Parlamentului României specifica foarte clar că, de la 1 iulie 2017, personalul din învăţământ urma să beneficieze de o creştere salarială de 20%, iar de la 1 ianuarie 2018 de încă o creştere salarială de 30%”, a spus Marius Nistor, liderul federației sindicale „Spiru Haret”.