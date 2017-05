România merge la pas cu toate ţările din UE

Banca Naţională a revizuit în scădere, de la 1,7% la 1,6%, prognoza privind inflaţia pentru 2017, şi de la 3,4% la 3,1% pentru finalul lui 2018. Preţurile materiilor prime, în scădere pe plan internaţional, trag inflaţia în jos, iar singura speranţă de creştere vine de la politica fiscală şi salarială a Guvernului român.

Este a doua revizuire de scădere pe care o face Banca Naţională în decursul câtorva luni. În luna februarie, BNR a revizuit în scădere, de la 2,1% la 1,7%, prognoza privind inflaţia de la finalul acestui an, dar a urcat estimarea pentru finalul lui 2018, de la 3,2% la 3,4%. Ieri, la nici trei luni, banca centrală a revenit şi a estimat o creştere de preţuri şi mai mică pentru finalul acestui an.

Ce a intervenit în aceste trei luni ca să determine BNR să facă o nouă schimbare? "Există o disipare a efectului scăderii TVA, dar traiectoria inflaţiei a continuat să poarte amprenta modificării unor impozite directe şi taxe", a afirmat Mugur Isărescu, guvernatotul BNR. În plus, cotaţiile materiilor prime au rămas pe o traiectorie ascendentă la începutul acestui an, dar există posibilitatea ca ele să scadă. Şi restrângerea ofertei de legume şi fructe la nivel european, în condiţii meteorologice extreme, a contribuit la accelerarea inflaţiei în primele trei luni ale anului, însă acest efect va dispărea pe măsură ce vin vara şi toamna, perioade în care preţul legumelor şi fructelor scade consistent în Europa. În schimb, politica fiscală şi salarială este expansivă şi reprezintă una dintre incertitudinile care pot împinge inflaţia în sus în viitor", a declarat guvernatorul BNR. România nu este într-o situaţie diferită de celelalte state din Uniunea Europeană, inflaţia este aproape de zero sau negativă în toată Europa.