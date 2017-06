România, tot mai decuplată de la gazul rusesc

GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO





Producţia de gaze naturale a României va creşte constant în următorii trei ani, până la 9 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2020, în timp ce importurile vor scădea constant, la 700.000 tep în acelaşi an, arată Prognoza echilibrului energetic publicată de Comisia Naţională de Prognoză.

Astfel, producţia de gaze va creşte de la 7,48 milioane tone echivalent petrol în 2016, la 7,8 milioane tep în 2017 (plus 4,2%), la 8,2 milioane tep în 2018 (plus 5,1%), 8,6 milioane tep în 2019 (plus 4,9%) şi 9 milioane tep în 2020 (plus 4,7%). Anul trecut, producţia de gaze naturale a României s-a redus cu 15,6%. În acest an, România va importa un milion tep de gaze naturale, în scădere cu 15,6% faţă de 2016, urmând ca, în 2018 reducerea importurilor să fie chiar mai accentuată, de 30%, la 700.000 tep.



Resursele energetice ale României vor ajunge în 2017 la 41,64 milioane de tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 0,6% faţă de anul trecut, potrivit documentului publicat de CNP.

Din totalul resurselor energetice, 40,4 milioane tep sunt resurse de energie primară, din care 24,61 milioane tep reprezintă producţia, 12,75 milioane tep - importul, iar 3,07 milioane tep constituie stocul de la începutul anului. De asemenea, 1,2 milioane tep reprezintă stocul de energie în transformare. Cea mai mare parte a acestor resurse, respectiv 31,1 milioane tep, se va duce în consumul intern al ţării, iar 6,26 milioane tep vor reprezenta exporturi. Din totalul consumului intern, 3,09 milioane tep sunt pentru consumul în sectorul energetic, 1,05 milioane tep reprezintă pierderile, iar 24,32 milioane tep sunt disponibile pentru consumul final.