Alertă aeriană pe Otopeni: Avion HiSky cu 180 de pasageri revine de urgență după problemă de presurizare

Zbor București–Hurghada, întrerupt: aeronavă HiSky revine pe Otopeni

O aeronavă a companiei HiSky, care opera un zbor charter pe ruta București – Hurghada, încearcă să revină duminică seara pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce la bord a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare. La bord se află 180 de pasageri și șase membri ai echipajului. Autoritățile au activat planul de intervenție preventivă.

„Un Airbus A320 HiSky care a decolat de la București spre Hurghada (Egipt) revine în capitală din cauza unei probleme tehnice. Avionul, înmatriculat YR-SUN, este în zonă de așteptare la sud-est de București, probabil pentru a mai consuma din combustibil. Potrivit discuțiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian, ar fi vorba despre o posibilă depresurizare. Echipajele de urgență sunt în așteptare la aeroportul "Henri Coandă" (Otopeni) din capitală”, potrivit Boarding Pass.

Alertă la bordul unui avion HiSky: zborul spre Egipt, întrerupt de urgență

Incidentul are loc chiar în aceste momente, când aeronava companiei HiSky, aflată în urcare după decolare, a semnalat o posibilă problemă tehnică la nivelul sistemului de presurizare al cabinei. Conform procedurilor standard de siguranță, comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

În acest moment, avionul survolează zona capitalei pentru reducerea greutății prin consum de combustibil, astfel încât aterizarea să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră.

ISU București-Ilfov a activat planul de intervenție preventivă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat imediat și a pus în aplicare planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului.

La fața locului au fost mobilizate:

10 autospeciale de stingere cu apă și spumă

1 autospecială pentru descarcerare

echipaje de salvatori

4 echipaje SMURD

1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Autoritățile subliniază că toate aceste măsuri sunt strict preventive și fac parte din protocolul standard, aplicabil în astfel de situații, pentru a permite o reacție rapidă în cazul unei eventuale urgențe medicale sau tehnice.

180 de pasageri, în siguranță

La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și șase membri ai echipajului. Până în acest moment, nu au fost raportate probleme medicale, iar situația este atent monitorizată de autorități.

Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută, au transmis reprezentanții aeroportului.