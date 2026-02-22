Rezultate LOTO 6/49 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile speciale loto de Dragobete

Pentru aceste trageri, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Numerele câștigătoare la Tragerile speciale loto de Dragobete de duminică, 22 februarie 2026:

Loto 6 din 49: 14 19 3 22 15 46

Loto 5 din 40: 16 27 30 8 18 9

Joker: 38 28 35 14 10 + 2

Noroc: 9 5 4 6 2 8 2

Super Noroc: 7 5 8 7 7 2

Noroc Plus: 4 5 5 7 0 5

Report la Joker la categoria I de peste 10,5 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Romana a acordat 24.051 de castiguri in valoare totala de peste 1,87 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 54.200 de lei.