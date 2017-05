Tarifele de referinţă la RCA intră în vigoare de vineri

Tarifele de referinţă la RCA intră în vigoare începând de vineri, după ce perioada de plafonare s-a încheiat joi.



"Mâine (joi n.r.) este ultima zi în care mai avem tarife plafonate. Din discuţiile pe care noi le-am avut cu Guvernul şi cu reprezentanţii Parlamentului ştiu că nu se vor mai prelungi. Tarifele de referinţă vor intra în vigoare a doua zi după ce plafonarea a expirat", a afirmat prim-vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cornel Coca Constantinescu, într-o conferinţă de presă pe 17 mai.



Potrivit reprezentantului ASF, clienţii cu risc ridicat se pot aştepta la creşteri de tarife.



O persoană fizică cu vârsta între 31 şi 40 de ani ce deţine o maşină cu capacitatea cilindrică până la 1.400 centimetri cubi are stabilit un tarif de referinţă la poliţa RCA de 506 lei, cu 17% sub tariful de primă maxim, stabilit pentru această categorie, de 610 lei, conform datelor prezentate de prim-vicepreşedintele ASF.



Potrivit datelor ASF, pentru autovehiculele destinate transportului de marfă (persoane juridice) cu masa de peste 16 tone, tariful de referinţă este 7.314 lei, mai mic cu 3% faţă de tariful de primă maxim stabilit pentru această categorie (7.534 lei). De asemenea, pentru autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute atât de persoane fizice, cât şi juridice, cu o capacitate mai mare de 40 de locuri, tariful de referinţă are valoarea de 5.616 lei, cu 15% mai puţin decât tariful de primă maxim care se aplica acestei categorii (6.600 lei).



"Obiectivul ASF pe termen scurt şi mediu este bine determinat, respectiv crearea cadrului de rezolvare a problemelor structurale ale pieţei RCA cu scopul de a construi o piaţă echilibrată şi concurenţială. Tarifele de referinţă au un caracter orientativ. Au la bază datele agregate al nivelul pieţei în ceea ce priveşte daunele, numărul de poliţe, frecvenţa daunelor şi aşa mai departe. Tarifele de referinţă reprezintă un mecanism de calcul. Au la bază date statistice individuale, agregate la nivelul pieţei. Formula de calcul este una corectă. De aceea noua formulă este reluată în noua lege a RCA aprobată în Parlament", a spus Constantinescu.



Camera Deputaţilor a adoptat marţi, cu 226 de voturi ''pentru'', 25 ''împotrivă'' şi 4 abţineri, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. AGERPRES