Plătim cu 35.000 de lei înfiinţarea unui loc de muncă

Intact Images





Ministerul Finanţelor va cheltui 89,64 de milioane de lei pentru înfiinţare a 2.560 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că fiecare nou angajat îl va costa pe contribuabilul român 35.000 de lei. Pe lista fericiţilor câştigători ai acestei finanţări se numără firme falimentare, de pază şi protecţie şi din zona IT, unde angajaţii sunt scutiţi de plata taxelor pe salariu. În schimb, se regăsesc foarte puţine companii din zona producţiei industriale. Banii se vor aloca conform schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 332/2014 care sprijină dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Până la începutul lui 2016, statul român cheltuise circa 780 de milioane de euro pe ajutoarele de stat, companiile angajându-se să creeze în jur de 20.000 de locuri de muncă. Astfel, pentru fiecare loc de muncă înfiinţat am plătit 39.000 de euro. Luând în calcul salariul minim pe economie de 1.450 de lei, stabilit pentru anul acesta, suma reprezintă echivalentul acestui salariu plătit timp de 10 ani.

Fond de premiere pentru 38 de proiecte

Din cele 38 de proiecte depuse în luna iunie pentru a primi ajutor de stat prin schema 332/2014, un număr de 24 au trecut de prima etapă de evaluare şi ar putea primi ajutoare de stat în valoare de aproape 90 de milioane de lei, în condiţiile în care schema de finanţare are o alocare de 106,2 milioane de lei. Cele 38 de proiecte prevedeau crearea a 4.720 de noi locuri de muncă.

Ajutor pentru pierderi

Una dintre firmele care a reuşit să treacă de prima evaluare este Ama Fashion Line SRL din Bacău. Activând în industria modei din 2009, a solicitat un ajutor de stat de 3,45 de milioane de lei pentru crearea a 130 de locuri de muncă. Curios este însă faptul că, din 2013, este constant pe pierdere, în ultimii patru ani ele totalizând peste 222.000 de lei, o performanţă realizată doar cu trei angajaţi. Anul trecut a avut pierderi de 48.371 de lei, cea mai mică raportată începând cu 2013.

Investiţii în paznici

Pe ajutoarele de stat au pus ochii şi patronii firmelor de pază, trei dintre ele încercându-şi norocul. În final, doar Creativ Security din Galaţi a avut succes, solicitând un ajutor de stat de 7,65 de milioane de lei pentru crearea a 303 salariaţi. Asta înseamnă o creştere a numărului de angajaţi de aproape 13 ori, având în vedere că anul trecut compania a avut 22 de angajaţi, după ce în 2015 a funcţionat doar cu 10. În ceea ce priveşte profitul net raportat, anul trecut a fost de 66.634 de lei, după ce în 2015 firma raportase o pierdere de peste 59.000 de lei.

Locuri de muncă subvenţionate

Printre firmele care au depus cereri se numără şi şase din zona hi-tech, solicitând ajutoare de stat în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei pentru a realiza proiecte de investiţii care vor genera aproximativ 800 de locuri de muncă. În ceea ce priveşte firmele de IT, aici crearea locurilor de muncă a fost puternic stimulată de statul român prin eliminarea impozitului pe venitul din salarii şi a celor asimilate salariilor. Pe de altă parte, marile companii străine de IT şi-au deschis în România firme suport, ceea ce înseamnă că acestea nu realizează un profit direct în ţara noastră, acesta fiind contabilizat în ţările de origine. De exemplu, anul trecut nicio firmă de IT nu a figurat în top 100 firme după profit.

Ajutoare de 178 de milioane lei, investiţii de 118 milioane

În ultimii doi ani, 37 de proiecte au beneficiat de ajutoare de stat conform schemei 332/2014, în valoare de 178 de milioane de lei, în condiţiile în care valoarea investiţiilor asumate s-a ridicat la 118 milioane de lei, iar numărul locurilor de muncă a fost de 6.398. Suma acoperă cheltuielile eligibile cu costurile eligibile ale unor salarii în valoare totală de 370 de milioane de lei. Conform Ministerului Finanţelor, cheltuielile eligibile sunt costurile salariale, cuprinzând salariu brut până la limita salariului mediu brut pe economie şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului înregistrate pentru o perioadă de doi ani consecutivi, înregistrate în urma creării a minimum 10 locuri de muncă.

În ultimii ani, prin schema 332/2014 au fost înfiinţate 6.398 de locuri de muncă, cele mai multe fiind înfiinţate în regiunea Nord-Est: 2.664