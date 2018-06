Toshiba si-a vandut divizia de cipuri de memorie

Compania niponă Toshiba a reuşit să finalizeze acordul de 2.000 de miliarde de yeni (18,3 miliarde de dolari) privind vânzarea diviziei sale de cipuri de memorie unui consorţiu condus de firma americană de private equity Bain Capital.

Finalizarea tranzacţiei, prevăzută iniţial pentru sfârşitul lunii martie, a fost întârziată din cauza prelungitei evaluări a Autorităţii antimonopol din China. Beijingul a aprobat acordul în mai.

Anul trecut, Toshiba a semnat un acord privind vânzarea diviziei sale de cipuri de memorie unui consorţiu internaţional, obţinând aproximativ 18 miliarde de dolari şi încheind astfel un proces de licitaţie îndelungat şi reuşind un pas major spre restructurare.

Consorţiul este condus de fondul american Bain Capital şi include Innovation Network Corp. of Japan, Development Bank of Japan, producătorul sud-coreean de cipuri SK Hynix Inc şi patru companii tehnologice americane: Apple, Dell, Kingston Technology Corp şi Seagate Technology Plc.

Entităţile japoneze vor deţine o participaţie majoritară în Toshiba Memory Corp, pentru a influenţa deciziile cheie, în timp ce Bain Capital va deţine 49,9%.

Grupul Toshiba, al doilea producător mondial de cipuri de memorie NAND, după gigantul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd, vrea să-şi vândă divizia care se ocupă de producţia de cipuri de memorie în ideea de a strânge fonduri cu care să acopere pierderile înregistrate la divizia sa americană din domeniul energiei nucleare, Westinghouse.

AGERPRES