Salonul de toamna iArt, la Iasi

In perioada 8-20 noiembrie 2017, la Galeriile Regale (iArt) de la Biblioteca Centrala “M. Eminescu” din Iasi, are loc cea de-a patra editie a expozitiei anuale Salonul de Toamna iArt. Evenimentul, organizat de Asociatia International Artists, a fost prezentat de artistul international Dan Cumpata (presedintele al asociatiei) si Mihai Pastragus, un important critic de arta iesean. La vernisaj, ce a avut loc miercuri seara, a participat o parte din cei peste 30 de artisti vizuali inscrisi cu lucrari la importantul eveniment, printre care: Elleny Pendefunda, Adrian si Georgeta Stoian, Stelian Onica, Silvia Anton, Cristinel C. Popa, Dan Cumpata, Stefan Gafincu. Prezent la eveniment, am profitat de prilej pentru a lua un scurt interviu artistului Dan Cumpata, presedintele iArt, pictor si el, la randu-i, un artist ce ii ajuta foarte mult pe artistii inscrisi in respectata asociatie sa fie cunoscuti la nivel international si sa-si vanda lucrarile peste hotare. “Este editia a 4-a a Salonului de Toamna, eveniment ce prezinta noutate prin sistemul de promovare: pe langa faptul ca avem relatii foarte bune cu TeleMoldova plus, cu domnul Petru Frasila, care vin si filmeaza toate evenimentele noastre, noi le postam pe iArt TV si le trimitem pe filierele internationale, cu care am legaturi, eu fiind artist plecat din tara din 1986 …Din ‘91 sunt membru al Consiliului de Arte din Hollywood. Ii ajut astfel pe artisti sa-si promoveze arta la nivel international, pentrun a face un pas inafara urbei lor. Astfel sunt vazuti si incet-incet cunoscuti…Avem feedback; sunt artisti care au inceput sa vanda pe pietele occidentale, in SUA, Canada, Asia. Sunt rezultate pozitive, artistii se simt bine pentru ca, in general, creativitatea este direct proportionala cu independenta materiala…Si noi suntem oameni, avem cheltuieli, iar arta, in general, nu este un hobby foarte ieftin, iar fara vanzare nu poti sa il faci…”

Cristinel C. Popa: In general, cum merge piata internationala in ultima vreme?

Dan Cumpata: Este intr-o usoara scadere, dar si asa promovarea noastra este necesara pentru ei. La noi (Asociatia iArt) inscrierea este gratuita, in afara de saloanele anuale, pe care le avem, incercam sa facem tot felul de alte actiuni de promovare internationale,si reusim, iar pe artisti nu ii costa absolut nimic.

C. C. P.: Ce parere aveti de succesul lui Ghenie (Adrian Ghenie, artist care vinde lucrari cu preturi exprimate in milioane de euro – n. red. )?

D.C. : Indiferent cat esti de bun, trebuie sa ai si putin noroc si din micile istorii pe care le stiu, a avut putin noroc, insa bravo lui, eu sunt mandru ca e roman de-al nostru…Evident ca si la el a contat echipa din spatele sau…De aceea promovarea internationala este importanta, pentru ca noi avem artisti foarte buni la nivel local.

C. C. P.: Aveti artisti de la iArt (romani) care au vandut bine?

D. C. : Da, avem , nu intru in amanunte si nu dau nume, pentru ca nu este frumos, nu vreau sa se simta nimeni marginalizat. Avem artisti care au inceput sa vanda bine si constant. Asta conteaza mai mult decat a vinde bine. Poti sa vinzi o lucrare la noroc, o data pe an sau o data la cinci ani, dar asta nu te face artist consacrat, dar daca incepi sa vinzi constant, lumea incepe sa te cunoasca. Si mai ales colectionarii de arta se uita dupa anumita recorduri de vanzare, dupa o anumita frecventare a pietii, ceea ce este foarte important, de aceea si expozitiile de aici sunt foarte importante, sunt vazute, oamenii sunt cunoscuti….

C. C. P.: Din ce categorii fac parte artistii din asociatia international?

D. C. : Avem si membri UAP, si doctori, si ingineri, si amatori …Majoritatea artistilor sunt amatori…

C. C. P.: Se poate trai din arta?

D. C. : E o dovada ca se poate, pentru ca e eu insumi am facut-o de 30 si ceva de ani si nu ma consider o exceptie. Incet-incet si alti artisti au sa ajunga la aceleasi performante. Poate si mai departe, deci se poate trai numai din arta. Mai mult, faci in acelasi timp si ceea ce iti place. Sa ai si rezultate, e ideal.

C. C. P.: Care sunt secretele succesulul?

D. C.: Lucrurile de baza care trebuie respectate ca sa ai success:…in primul rand consecventa, constanta in ceea ce crezi si in ceea ce lucrezi. In primul rand trebuie sa crezi in tine, daca tu crezi in tine, poate cineva te poate ajuta sau poate noi te putem ajuta, dar daca nu crezi in tine, nu poate sa-ti faca nimeni absolut nimic.

C. C. P.: Credinta exagerata nu dauneaza?

D. C. : E o linie fina, de bun simt, intre una si alta, sa crezi in tine, dar si in ce se intampla in jurul tau…s a te autopromovezi sau sa lasi pe altii sa te ajute sa-ti promovwezi numele si arta. Pentru ca daca lumea nu te stie, poti sa fii tu cat de bun, ai sa faci tablourile si ai sa le dai cadou la prieteni, foarte frumos, dar nu asta e ideea de artist. Ci aceea de a crea frumos pentru o lume intreaga. Dar lumea intreaga trebuie sa vada. Cineva trebuie sa le arate…Asociatia noastra iArt este una tanara, in mai implinim patru ani de activitate, avem peste 300 de membri din toate ramurile artistice, din toata lumea. Ii invit pe toti sa vina, pentru ca suntem ca o mica-mare familie, fiecare se simte bine aici. Toti venim, suntem artisti, pictam, ne bucuram….