Actorii Kit Harington şi Rose Leslie se căsătoresc într-un castel din Scoţia

Fanii fantasy din Marea Britanie şi nu numai aşteaptă cu sufletul al gură informaţii de la "nunta regală" a actorilor Kit Harington şi Rose Leslie, Jon Snow şi focoasa Ygritte din celebra serie "Game Of Thrones", ce are loc sâmbătă, în Scoţia, transmite Press Association.



Actorii, ambii în vârstă de 31 de ani, se vor căsători în castelul familiei actriţei, Wardhill Castle, din Aberdeenshire, castel ce aparţine familiei Leslie din secolul XII.



Cei doi actori s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei "Game of Thrones" în 2012 şi povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa reală. Ei şi-au anunţat logodna anul trecut, în ziarul The Times.



Într-un interviu acordat revistei Vogue, Kit Harington a declarat că i-a fost foarte "uşor" să se îndrăgostească de Rose Leslie, iar cea mai frumoasă amintire pe care o are de pe platourile de filmare ale serialul este când a cunoscut-o pe interpreta personajului Ygritte, în Islanda, în 2012.



"Locurile erau frumoase... aurora boreală era magică... acolo m-am îndrăgostit. Dacă eşti deja interesat de o persoană şi aceasta ajunge să interpreteze rolul iubitei tale în serial, atunci este şi mai uşor să te îndrăgosteşti", povestea el pentru Vogue.



Alte două vedete din "Game of Thrones", Sophie Turner, interpreta personajului Sansa Stark şi Peter Dinklage, nimeni altul decât popularul Tyrion Lannister, au sosit vineri pe aeroportul din Aberdeen pentru a participa la nunta de sâmbătă care se va desfăşura într-un cadru intim. Şi alţi actori din serial sunt aşteptaţi la eveniment.AGERPRES