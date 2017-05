Fast and Furious 8, trei săptămâni consecutiv în topul încasărilor. Ce filme au urcat pe podium

Superproducţia "The Fate of the Furious" se află pentru a treia săptămână consecutiv pe primul loc în topul încasărilor în America de Nord şi Canada, reuşind în acelaşi timp să depăşească şi bariera de 1 miliard de dolari încasări pe piaţa internaţională, conform Deadline.com. Filmele "How to be a Latin Lover" şi "Baahubali 2: The Conclusion" s-au plasat pe locurile doi şi trei, deşi au fost prezentate în doar puţin peste 1500 de cinematografe.



Cu încasări de 19,3 milioane de dolari în cea de-a treia săptămână de la lansarea în SUA şi Canada, "Fate of the Furious", cel de-al 8-lea episod al celebrei saga de acţiune "Fast & Furious", a ajuns la încasările totale de 192,7 milioane de dolari în boxoffice-ul nord-american. Acest film a devenit cea de-a cincea producţie a studiourilor Universal care a depăşit bariera de 1 miliard de dolari pe piaţa internaţională de film, intrând în familia selectă a blockbuster-elor Universal alături de "Jurassic World" (1,67 miliarde dolari), "Furious 7" (1,52 miliarde dolari), "Minions" (1,16 miliarde dolari) şi "Jurassic Park" (1,04 miliarde dolari).



Filmul în regia lui Felix Gary Gray, cu Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson şi Michelle Rodríguez în rolurile principale, a doborât recordul pentru weekend-ul de debut cu cele mai mari încasări, cu 532,5 milioane de dolari la nivel mondial, depăşind cu circa 5 milioane recordul deţinut de "Star Wars: The Force Awakens", potrivit site-ului de specialitate Box Office Mojo.



Pe locul doi s-a plasat producţia studiourilor Lionsgate "How to be a Latin Lover" cu Eugenio Derbez şi Salma Hayek în rolurile principale. Filmul a fost prezentat în doar 1.118 cinematografe şi a obţinut încasări de 12 milioane de dolari. În ''How to be a Latin Lover'', actorul de comedie mexican Eugenio Derbez îl interpretează pe Maximo, care şi-a făcut o ''carieră'' din seducerea femeilor mai în vârstă bogate. Părăsit de soţie după 25 de ani de căsnicie, se vede nevoit să se mute cu sora sa (Salma Hayek), cu care menţine o relaţie dificilă. Distribuţia filmului este completată de Rob Lowe, Kristen Bell şi Raquel Welch. Personajul Maximo la vârsta de 22 de ani este interpretat de fiul biologic al lui Eugenio Derbez. Este filmul de debut regizoral pentru Ken Marino.



Filmul distribuit de studiourile Great India Films în SUA "Baahubali 2: The Conclusion" s-a plasat surprinzător pe locul trei în topul săptămânii, deşi a rulat în doar 425 de cinematografe, cu încasări de 10,1 milioane de dolari. Filmul a doborât astfel recordul pentru cele mai mari încasări ale unui film indian la lansarea pe piaţa americană.



Pe locul patru, cu încasări de 9,3 milioane de dolari, s-a plasat producţia STX "The Circle". Filmul, în regia lui James Ponsoldt, este un SF care îi are ca protagonişti pe Emma Watson, Tom Hanks, Bill Paxton şi John Boyega. Personajul principal, Mae, obţine un job de vis într-o companie tehnologică puternică, dar curând ea îşi doreşte să fugă de această tehnologie omniprezentă ce afectează vieţile prietenilor, familiei şi chiar omenirea.





Pe locul cinci se află comedia animată a studiourilor Fox "The Boss Baby", în cea de-a cincea săptămână de la lansare, cu încasări de 9,1 milioane de dolari, scrie Agerpres. Topul este completat de filmele "Beauty and the Beast" (6,4 milioane de dolari în a 7-a săptămână de la lansare), "Going in Style" (3,6 milioane de dolari în cea de-a 4-a săptămână de la lansare), "Smurfs: The Lost Village" (3,3 milioane de dolari în a 4-a săptămână de la lansare), "Gifted" (aproape 3,3 milioane de dolari în a 4-a săptămână de la lansare) şi respectiv "Unforgettable" (2,3 milioane de dolari în a 2-a săptămână de la lansare).