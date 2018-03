Interpretul lui Hercule Poirot nu se mai poate uita la eroul sau!

Actorul David Suchet, care a interpretat rolul celebrului detectiv din serialul ''Agatha Christie's Poirot'', a declarat că schimbă ''rapid'' canalul TV dacă dă peste un episod mai vechi al acestei producţii de televiziune.

Suchet, care l-a jucat pe Hercule Poirot timp de 25 de ani a fost prezent în toate producţiile realizate după scrierile autoarei engleze care îl au în prim-plan pe detectivul belgian. Dar Însă actorul nu mai rezonează în prezent cu acest serial preferând să sară peste canalele care îl difuzează.

''Nu m-aş uita acum la episoadele vechi! Este îngrozitor să recunosc aşa ceva, însă plăcerea mea vinovată este să schimb canalele - e ceva ce nu am putut face în tinereţe, când nu aveam decât unul sau două canale - dar când dau peste un Poirot trec peste el rapid!'', a declarat Suchet pentru Radio Times.

Actorul, care este fratele lui John Suchet, prezentator britanic de televiziune, l-a jucat pentru prima dată pe Poirot pe ecran în 1989 în ''The adventure of the Clapham cook'' (Aventura bucătăresei de la Clapham). Producţia ITV s-a bucurat de un mare succes la public, fiind difuzat în peste 200 de ţări.

Suchet a dezvăluit la un moment dat că a reuşit să imite mersul cu paşi mărunţi caracteristic lui Hercule Poirot ţinând strâns o monedă între fese, precizează sursa citată. AGERPRES