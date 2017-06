Pirații din Caraibe, filmul jocurilor de cuvinte, imagini și sunet

Cel de-al cincilea film din seria Pirații din Caraibe a apărut pe ecrane pe 27 mai și deja are încasări de peste 500 de milioane de dolari în întreaga lume. Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, criticile au fost foarte dure la adresa noii producții Disney, dar filmul este o adevărată bijuterie, cu jocuri de imagine senzaționale, mai ales pentru formatul 3D, realizate cu o grijă aparte pentru detalii, formă și culoare. Multe fragmente ale producției sunt demne de a intra în categoria filmului de artă, din acest punct de vedere.

Nici replicile nu sunt mai prejos. Dincolo de umorul personajului principal, interpretat de Johnny Depp - Jack Sparrow –, apar foarte multe jocuri de cuvinte, inspiraționale pentru vorbitorii de limba engleză. Povestea lui Salazar dezvăluie și originea poreclei lui Jack Sparrow, cu trimitere la un alt joc de imagine și cuvinte, iar primele replici ale personajului negativ, plasate chiar la începutul acțiunii, dezvăluie cheia interpretării titlului celui de-al cincilea film: de ce “Dead Men Tell No Tales” (Morții nu spun povești) și, implicit, cum se explică, de fapt, obiceiurile piraților din secolul al XVII-lea și ale cuceritorilor din perioada medievală, de a lăsa un om în viață pentru a răspândi groaza și pentru a crea legende. Cu alte cuvinte, pentru cei care cunosc destulă artă, lingvistică, semantică, semiologie, hermeneutică și istorie, filmul poate fi o adevărată delectare.

Fenomenul Pirații din Caraibe, în cifre

Pe de altă parte, critica nu înseamnă și scăderea vânzărilor, mai ales dacă avem în vedere faptul că părțile a treia și a patra au fost asaltate de comentarii defavorabile, dar au înregistrat încasări record. Cel de-al treilea film din serie, apărut în 2007, “At World’s End” (La capătul lumii) a înregistrat vânzări record de peste 139 de milioane de dolari chiar de la lansare. “Dead Men Tell No Tales” a fost realizat cu un buget de 230 de milioane de dolari și s-a estimat că va trebui să se încaseze cel puțin 500 de milioane, pentru a face profit, ceea ce deja s-a întâmplat. Până la recenta lansare a părții a cincea, fenomenul Pirații din Caraibe a generat încasări totale de peste 7,6 miliarde de dolari doar din vânzarea biletelor.

”Răzbunarea lui Salazar” sau “Dead Men Tell No Tales” e un film care chiar merită să fie văzut și nu o singură dată, ci chiar de mai multe ori, pentru o analiză atentă a detaliilor de imagine, cuvinte și sunet, dar și pentru povestea în sine, chiar dacă e o fantezie contemporană, care amalgamează elemente istorice și mitologice. Javier Bardem în rol negativ este remarcabil, în ipostaza de căpitan spaniol vânător de pirați, devenit fantomă răzbunătoare. Un alt personaj remarcabil, chiar dacă are o singură apariție de câteva minute, este unchiul lui Jack Sparrow, interpretat de Sir Paul McCartney, celebrul membru al formației The Beatles, după ce Keith Richards, membru al formației Rolling Stones, a apărut în părțile a doua și a treia. Nu în ultimul rând, coloana sonoră a seriei ”Pirații din Caraibe” a devenit deja un fenomen muzical, având la bază nume sonore ale muzicii contemporane, precum Hans Zimmer sau Klaus Badelt.