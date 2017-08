Regizorul James Cameron despre filmul Wonder Woman: Un pas înapoi pentru mișcarea feministă

Regizorul american James Cameron, care a realizat filme de suces precum 'Titanic' sau 'Terminator2', crede că 'Wonder Woman' reprezintă 'un pas înapoi' în ceea ce priveşte protagonistele feminine şi că acest personaj este văzut mai mult ca un sex-simbol, relatează vineri EFE.



"Toate aceste auto-felicitări şi palme pe spate date Hollywood-ului pentru filmul Wonder Woman sunt greşite. Ea reprezintă un sex-simbol, iar Hollywood-ul masculin face ceea ce a făcut dintotdeauna. Nu vreau să spun că nu mi-a plăcut filmul, însă pentru mine reprezintă un pas înapoi", a declarat cineastul pentru publicaţia The Guardian.



El a comparat acest personaj feminin din benzile desenate cu eroina Sarah Connor, din filmul său 'Terminator 2'.



"Sarah Connor nu era o frumuseţe, un sex simbol. Era puternică, îngrijorată, o mamă extraordinară care şi-a câştigat respectul audienţei prin curajul său", a spus James Cameron.



În interviul său, regizorul american a subliniat şi atracţia pe care o exercită femeile independente.



"Să te simţi atras de femeile puternice şi independente are un dezavantaj. Tocmai faptul că sunt puternice şi independente. Ele nu au nevoie de tine", a spus regizorul printre râsete.



Aceste declaraţii ale lui Cameron au suscitat polemică în Los Angeles, unde realizatoarea filmului 'Wonder Woman', Patty Jenkins, a scris pe Twitter că nu o surprinde incapacitatea lui Cameron de a-i înţelege filmul şi nu crede că femeile trebuie să arate într-un anumit fel pentru a fi eroine.



Potrivit ei, nu este un progres să prezenţi femeile mereu ca "dure" şi "puternice", pentru a demonstra că sunt curajoase.AGERPRES