Stere Gulea începe filmările la Moromeții 2 la 30 de ani după ecranizarea romanului omonim

Una dintre cele mai cunoscute ecranizări din istoria cinematografiei româneşti, "Moromeţii", va avea parte de o continuare - "Moromeţii 2", la 30 de ani de la lansarea filmului, în regia aceluiaşi Stere Gulea, informează un comunicat transmis, luni.



Filmările la "Moromeţii 2" vor începe în a doua jumătate a lunii septembrie, în aceeaşi casă şi în acelaşi sat în care a fost turnat şi primul film, în vara lui 1985 - Talpa, din judeţul Teleorman. Satul se află la 45 de kilometri de Alexandria şi la doar câţiva kilometri de Siliştea-Gumeşti, satul natal al scriitorului Marin Preda.



Partea de producţie va fi una complexă, echipa filmului fiind în pregătiri de mai mult de un an: casa Moromeţilor a fost refăcută de scenograful Cristian Niculescu după schiţele şi imaginile celei vechi, iar centrul satului va fi recreat de la zero. Scene importante vor fi turnate la Bucureşti, în noiembrie, iar alte câteva la Slatina, precizează sursa citată.



Scenariul peliculei, inspirat din "Moromeţii", volumul 2, "Viaţa ca o pradă" şi publicistica lui Marin Preda, reia firul poveştii familiei Moromete după cel de-Al Doilea Război Mondial, într-un context istoric extrem de frământat: instalarea comunismului. Cele două personaje principale - Ilie Moromete şi fiul său, Niculae - văd aceste schimbări cu ochi diferiţi, prilej permanent de conflict.



" 'Moromeţii 2' e o întreprindere extrem de provocatoare, pentru că ai deja un model excelent - romanul şi filmul anterior care, spre bucuria mea, a devenit destul de popular. E un film care se petrece într-o perioadă mai dură, mai agitată, se instaurează un nou sistem politic, e multă îngrijorare şi teamă. Iar lumea aceea pe care o ştiam dispare, de fapt. Asta m-a şi atras la ideea unei continuări, am vrut să duc până la capăt epopeea acestor personaje care au supravieţuit până în anii '50 colectivizării. E un omagiu adus acestei lumi", declară Stere Gulea, citat în comunicat.



Din distribuţia filmului vor face parte Horaţiu Mălăele (Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina Moromete) şi, la debutul într-un rol principal în cinema, Iosif Paştina (Niculae), alături de Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa, Dorina Chiriac.



"N-a fost uşor să înlocuim o echipă de actori ca Victor Rebengiuc, Luminiţa Gheorghiu sau Mitică Popescu, sunt nume de referinţă care pot inhiba orice actor. Au trecut însă 32 de ani, era greu de presupus că vom putea continua cu aceiaşi actori, cu atât mai mult cu cât acţiunea este plasată la doar câţiva ani după cea din primul film. Dar sunt foarte încrezător în calităţile şi talentul noii echipe de actori şi sper că voi reuşi să iau ce e mai bun de la ei", a mai spus regizorul.



"Cred că va fi un film ce va arăta celor care vor dori să-l vadă istoria dulce-amară, tragică de multe ori, a ţăranului român în general, a familiei Moromete în particular. O armonie milenară spulberată de experienţe sociale dezastruoase. Pentru a sparge bariera preconcepţiilor, stereotipiilor şi anchilozelor de tot felul, în ceea ce priveşte personajul Ilie Moromete pe care îl voi interpreta, pentru că una dintre virtuţile lui este disimularea, voi răspunde curiozităţilor cu vorbele personajului: Să ţineţi minte că la noapte o să plouă. Dacă dă ploaia asta, o să fac o grămadă de grâu", spune actorul Horaţiu Mălăele.



Vivi Drăgan Vasile, a cărui imagine alb-negru a devenit un reper în cinematografia română, îşi va pune din nou amprenta asupra Moromeţilor. Dana Păpăruz, premiată cu trofeul Gopo pentru "Aferim!", este creatoarea costumelor, iar Cristian Niculescu semnează scenografia.



"Sunt onorat să pot face parte din această minunată aventură, îi mulţumesc fostului meu profesor, Stere Gulea, că a avut încredere în capacităţile echipei noastre de producţie de a duce la bun sfârşit un proiect ambiţios care sper să rămână în istoria filmului românesc drept un film de referinţă, aşa cum s-a întâmplat şi acum 30 de ani cu prima parte a Moromeţilor", a spus şi producătorul Tudor Giurgiu.



"Moromeţii 2" este o producţie Libra Film Productions, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Studioului Cinematografic al Ministerului Culturii.



Filmul va avea premiera în cinematografele din România pe 9 noiembrie 2018, fiind distribuit de Transilvania Film. AGERPRES