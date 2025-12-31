Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în perioada 1-4 ianuarie 2026

În această perioadă serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesită deplasarea în magazinele PPC Energie.

Indexul de energie electrică sau gaz poate fi transmis online folosind secțiunea Index din cadrul aplicației myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro/. De asemenea, pentru a trimite indexul pentru energie electrică, se pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numerele de telefon gratuite 0800.07.07.01 (valabil pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice de pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977. Toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici - https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie .

Pentru a intra în contact cu un consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate) în timpul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot fi aflate informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.

Plățile se pot efectua online, prin debit direct, transfer bancar sau din aplicația myPPC. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea) care funcționează conform programului anunțat, precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.