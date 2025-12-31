Roberto Carlos, operat de urgență pentru o problemă cardiacă

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Dec 2025   •   20:40
Sursa foto: Hepta/Un RMN a relevat o problemă cardiacă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală

Fostul mare fotbalist Roberto Carlos a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, informează AS, citat de L'Equipe.

În timp ce se afla în vacanţă în ţara sa natală, fostul mare internaţional brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru un control medical de rutină la picior, unde avea un mic cheag de sânge. Cu toate acestea, un RMN a relevat o problemă cardiacă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală şi montarea unui cateter.

Departe de cele 40 de minute planificate iniţial, operaţia s-a prelungit timp de trei ore din cauza unei complicaţii apărute în timpul procedurii. Fostul fundaş stânga al lui Real Madrid este acum în afara oricărui pericol. „Sunt bine”, i-a liniştit pe toţi câştigătorul Cupei Mondiale din 2002, adăugând că rămâne sub supraveghere medicală atentă. El ar urma să rămână în spital pentru încă 48 de ore de observaţie. AGERPRES

Subiecte în articol: operatie de urgența inima roberto carlos Brazilia cheag de sange
