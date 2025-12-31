Roberto Carlos, operat de urgență pentru o problemă cardiacă

În timp ce se afla în vacanţă în ţara sa natală, fostul mare internaţional brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru un control medical de rutină la picior, unde avea un mic cheag de sânge. Cu toate acestea, un RMN a relevat o problemă cardiacă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală şi montarea unui cateter.



Departe de cele 40 de minute planificate iniţial, operaţia s-a prelungit timp de trei ore din cauza unei complicaţii apărute în timpul procedurii. Fostul fundaş stânga al lui Real Madrid este acum în afara oricărui pericol. „Sunt bine”, i-a liniştit pe toţi câştigătorul Cupei Mondiale din 2002, adăugând că rămâne sub supraveghere medicală atentă. El ar urma să rămână în spital pentru încă 48 de ore de observaţie. AGERPRES