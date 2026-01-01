Zeci de pubele de gunoi, cuprinse de flăcări din cauza petardelor în Iași

Potrivit ISU Iași, pompierii au primit în noaptea de Revelion mai multe sesizări prin apel la 112 care vizau un incendiu de deșeuri pe strada Strămoșilor din Iași.

La fața locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă cu 5 subofițeri.

Au ars cinci pubele pentru deșeuri menajere, în care se aflau aproximativ două tone de deșeuri.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea de produse pirotehnice.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fără a se înregistra victime, fiind prevenită propagarea focului la alte bunuri din zonă.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată produs în localitatea Tomești.

La fața locului a acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă încadrată cu 5 subofițeri. Și în acest caz a fost desemnată ca posibilă cauză de producere a incendiului utilizarea de produse pirotehnice.

Incendiul a fost lichidat, fără a se înregistra victime sau pagube suplimentare.

Pompierii au fost solicitați să intervină și în comuna Miroslava, sat Valea Adâncă, unde a intervenit tot o autospecială de stingere cu apă și spumă. Au ars aproximativ 20 de pubele de deșeuri menajere, în care se aflau două tone de deșeuri.

Și acesta are drept cauză tot folosirea produselor pirotehnice. Incendiul a fost lichidat, fără a fi înregistrate victime, fiind prevenită extinderea focului la alte bunuri din zonă.

(sursa: Mediafax)