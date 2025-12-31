Rezultate Loto 6/49 31 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Numerele câștigătoare la extragerea de miercuri 31 decembrie 2025:

Loto 6 din 49: 48, 24, 23, 34, 28, 49

Loto 6 din 49 suplimentar: 24, 23, 28, 45, 49, 7

Loto 5 din 40: 24, 17, 9, 23, 37, 16

Loto 5 din 40 suplimentar: 1, 21, 31, 26, 4, 40

Joker: 25, 22, 43, 10, 39 + 13

Joker suplimentar: 26, 17, 19, 8, 45 + 20

Noroc: 1 4 7 3 1 7 6

Super Noroc: 4 8 9 4 7 3

Noroc Plus: 1 0 3 4 1 6

Pentru cea de-a doua extragere, Loteria Română a decis suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

Loto 6/49 – suplimentare de 200.000 de lei

Joker – suplimentare de 100.000 de lei

Loto 5/40 – suplimentare de 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc

Loto 6/49: 16 lei

Joker: 14 lei

Loto 5/40: 10 lei

Noroc: 4 lei

Noroc Plus: 3 lei

Super Noroc: 2 lei

Reporturi uriașe înainte de Anul Nou

La principalele jocuri loto se înregistrează reporturi impresionante, care au crescut interesul jucătorilor:

Joker – Categoria I: peste 44,23 milioane de lei (aprox. 8,69 milioane de euro)

Loto 6/49 – Categoria I: peste 8,7 milioane de lei (aprox. 1,7 milioane de euro)

Noroc: report cumulat de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro)

Noroc Plus – Categoria I: peste 75.900 de lei

Loto 5/40 – Categoria a II-a: peste 71.800 de lei

Super Noroc: report cumulat de peste 140.000 de lei

Câștiguri importante acordate de Crăciun

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun, organizate duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

De asemenea:

La Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din București, Sector 4.

La Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 354.879,03 lei, biletul fiind jucat online, pe joaca.loto.ro.

Zile fără trageri loto

Loteria Română anunță că joi, 25 decembrie, și duminică, 28 decembrie, nu au avut loc trageri loto.