Rezultate Loto 6/49 31 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Numerele câștigătoare la extragerea de miercuri 31 decembrie 2025:
Loto 6 din 49: 48, 24, 23, 34, 28, 49
Loto 6 din 49 suplimentar: 24, 23, 28, 45, 49, 7
Loto 5 din 40: 24, 17, 9, 23, 37, 16
Loto 5 din 40 suplimentar: 1, 21, 31, 26, 4, 40
Joker: 25, 22, 43, 10, 39 + 13
Joker suplimentar: 26, 17, 19, 8, 45 + 20
Noroc: 1 4 7 3 1 7 6
Super Noroc: 4 8 9 4 7 3
Noroc Plus: 1 0 3 4 1 6
Pentru cea de-a doua extragere, Loteria Română a decis suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:
Loto 6/49 – suplimentare de 200.000 de lei
Joker – suplimentare de 100.000 de lei
Loto 5/40 – suplimentare de 50.000 de lei
Prețurile variantelor simple de joc
Loto 6/49: 16 lei
Joker: 14 lei
Loto 5/40: 10 lei
Noroc: 4 lei
Noroc Plus: 3 lei
Super Noroc: 2 lei
Reporturi uriașe înainte de Anul Nou
La principalele jocuri loto se înregistrează reporturi impresionante, care au crescut interesul jucătorilor:
Joker – Categoria I: peste 44,23 milioane de lei (aprox. 8,69 milioane de euro)
Loto 6/49 – Categoria I: peste 8,7 milioane de lei (aprox. 1,7 milioane de euro)
Noroc: report cumulat de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro)
Noroc Plus – Categoria I: peste 75.900 de lei
Loto 5/40 – Categoria a II-a: peste 71.800 de lei
Super Noroc: report cumulat de peste 140.000 de lei
Câștiguri importante acordate de Crăciun
La Tragerile Speciale Loto de Crăciun, organizate duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.
De asemenea:
La Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din București, Sector 4.
La Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 354.879,03 lei, biletul fiind jucat online, pe joaca.loto.ro.
Zile fără trageri loto
Loteria Română anunță că joi, 25 decembrie, și duminică, 28 decembrie, nu au avut loc trageri loto.