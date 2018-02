Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit secretele gastronomiei câștigătorului aplicației ,, Chefi la cuțite”

Sorin Mihailidis este marele câștigător al concursului „Chef-ul rețetelor”, ce s-a desfășurat în aplicația „Chefi la cuțite”. Sorin a avut ocazia să participe în această dimineață la un curs de gătit oferit de Chef Florin Dumitrescu, premiu ce a fost pus la bătaie în aplicația celei mai iubite emisiuni culinare.

În bucătăria celor de la Kuxa, chef Florin Dumitrescu i-a oferit câștigătorului o experiență gastronomică de neuitat în care i-a explicat cu mult tact și răbdare care sunt secretele din spatele unei farfurii impecabile. Sorin i-a mărturisit juratului că gătește de mai multe ori pe săptămână și că are o rețetă favorită- pastele cu broccoli și pui. Deși nu este expert în bucătărie, a fost extrem de încântat să gătească alături de chef-ul său preferat: ,,Am înțeles că știi să faci câteva preparate de bază, dar vreau să te învâț cum poți să gătești ceva excepțional”, i-a spus Florin Dumitrescu. Cursul nu s-a limitat doar la o demonstrație de gătit, ci și la o scurtă istorie a folosirii ingredientelor și aromelor conform regulilor de aur ale bucătăriei. Tehnicile, trucurile, modalitățile de asamblare a preparatului, dar și cele mai inedite combinații de gusturi au fost deslușite de către Sorin Mihailidis în prezența juratului ,,Chefi la cuțite”, chef Florin Dumitrescu.

Aprovizionarea cu ingrediente proaspete din cămara Lidl a stat la baza procesului de gătit, iar atmosfera caldă a bucătăriei Kuxa a transformat întregul proces dintr-un curs culinar, într-o experiență personalizată unică. Cu ajutorul lui chef Florin Dumitrescu, care i-a fost mentor la bancul de lucru, Sorin a pregătit întâi o supă de bază, care a putut fi folosită ulterior și în componența sosurilor. De la pui crocant, legume, la filetat și preparat peștele conform celor mai delicioase rețete, cei doi au petrecut câteva ore împreună, ore care i-au depășit așteptările câștigătorului: ,,Încă nu m-am decis dacă aș putea participa în viitorul sezon Chefi la cuțite, dar e o idee pe care o iau în calcul.”

Dacă la începutul cursului Sorin mărturisea că este un amator, pasionat de gătit, la finalul experienței a declarat că se simte mult mai stăpân la bancul de lucru și că așteaptă cu nerăbdare să împărtășească cu cei dragi noile trucuri dobândite: ,,Mă consider amator, dar îmi doresc ca pe viitor să profesez în domeniul culinar. Din ce am văzut la TV, Chef Dumitrescu este un bucătar excelent, un familist convins și consider că este un om foarte bun.”, a mărturisit câștigătorul.