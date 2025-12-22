Acordul UE–Mercosur: o bombă cu ceas pentru agricultura românească și satul românesc

Liga Asociaților Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) își exprimă îngrijorarea profundă și opoziția fermă față de susținerea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, în condițiile în care nu există un studiu de impact economico-social specific pentru România, cu atât mai puțin pentru sectorul agricol și mediul rural românesc.

Potrivit unui comunicat transmis redacției, LAPAR consideră că România este una dintre cele mai vulnerabile economii din Uniunea Europeană în raport cu acest acord, având în vedere structura sa economică și socială:

agricultura reprezintă un sector strategic pentru economia națională, avem peste 33% din numarul de ferme la nivelul UE cu cea mai mica rentabilitate la nivelul UE;

peste 46% din populația României locuiește și își desfășoară activitatea în mediul rural;

milioane de gospodării și ferme depind direct de producția agricolă, zootehnică și de lanțurile agroalimentare interne.

În acest context, LAPAR consideră că România va fi una dintre țările cele mai afectate din UE de aplicarea acordului UE–Mercosur, prin:

creșterea importurilor de produse agricole și agroalimentare provenite din state terțe, realizate în condiții de cost, standarde de mediu și reguli fitosanitare diferite;

presiuni majore asupra prețurilor interne și asupra veniturilor fermierilor români;

risc de dezechilibrare economică și socială în mediul rural, cu efecte directe asupra ocupării forței de muncă și a stabilității sociale.

“Subliniaz că susținerea publică a acordului de către Președintele României, domnul Nicușor Dan, în lipsa unui studiu de impact economico-social riguros, transparent și dedicat României, reprezintă o abordare nefundamentată din punct de vedere economic și social și potențial dăunătoare intereselor naționale”, potrivit președintelui LAPAR, dr. ing Nicu Vasile.

Comunicatul subliniază că este inacceptabil ca un sector strategic precum agricultura și milioane de cetățeni români să fie expuși unor riscuri majore fără o evaluare clară, cuantificată și asumată a impactului.

În aceste condiții, LAPAR solicită în mod public și oficial:

realizarea de urgență a unui studiu de impact economico-social privind efectele acordului UE–Mercosur asupra României, cu capitol distinct dedicat agriculturii și mediului rural; consultarea reală și instituționalizată a organizațiilor profesionale agricole; suspendarea oricărei poziții de susținere a acordului, până la prezentarea și dezbaterea publică a concluziilor acestui studiu.

Agricultura românească nu poate fi moneda de schimb a unor decizii luate fără fundamentare națională. Securitatea alimentară, stabilitatea socială și dezvoltarea economică a României trebuie să primeze, se mai precizează în comunicatul citat.

Reamintim că săptămâna trecută președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țara noastră susține acordul UE-Mercosur, pe care îl consideră unul avantajos. Declarația s-a nemulțumit organizațiile fermierilor, iar Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), i-a cerut președintelui să spună cu ce fermieri s-a consultat înainte de a exprima această poziție.