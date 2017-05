"Te cunosc de undeva!", lider de audiență la orașe și în toată țara

Show-ul "Te cunosc de undeva!", care l-a desemnat castigator pentru a doua oara consecutiv pe Daniel Max Dragomir, de data aceasta cu o excelenta transformare in Horia Brenciu, a fost sambata seara lider de audienta la orase si in toata tara. Cea de-a treisprezecea gala a sezonului a adunat in fata micilor ecrane 1.523.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 21.21.

Asadar, la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 s-a situat pe primul loc si a obtinut sambata seara, pe perioada difuzarii emisiunii (19.58 - 23.24), o audienta medie de 5,7 puncte de rating si o cota de piata de 13,4%, in timp ce urmatorul clasat, Pro TV, inregistra 4,9 puncte de rating si o cota de piata de 11,6%.

Clasamentul se pastreaza si la nivelul publicului din toata tara, unde Antena 1 ramane lider cu o audienta medie de 5,7 puncte de rating si o cota de piata de 13,3 %, urmata de Pro TV, cu 4,9 puncte de rating si o cota de piata de 11,3.

Asadar, sambata aceasta, Sore l-a adus la “Te cunosc de undeva!” pe Robert Smith, vocalistul trupei The Cure, cu hit-ul “Friday I’m In Love”, Anda Adam a fost un personaj care i s-a potrivit mănușă, Mary J.Blige, în timp ce Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut dificila misiune să se transforme în Sting și Lady Gaga, ca să interpreteze cover-ul “Stand By Me”.

Alex Vasilache s-a străduit să se apropie cât mai bine de personajul său, interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu și a cântat îmbrăcat într-un costum tradițional pus la dispoziție de chiar celebra artistă, Biu Marquetti a avut șansa să întruchipeze un chitarist care a făcut istorie alături de The Beatles, George Harrison, pe când Ruby a fost veselă și dezinhibată, precum americanca Meghan Trainor. Mezinul “Cuza” a încercat o transformare internațională pe versuri românești și a cântat în travesti precum Inna, iar Bianca Sârbu l-a readus la “Te cunosc de undeva!” pe Jean de la Craiova si a fost extrem de emotionata cind l-a vazut pe acesta in carne si oase alaturi de ea, pe scena.

Cea mai buna transformare a serii a fost realizata de Daniel Max Dragomir, care l-a imitat perfect pe Horia Brenciu, un showman total și un bun prieten al emisiunii.

Momentul special al serii a fost sustinut ca de obicei de Florin Ristei și FreeStay care, de aceasta data, au cintat alături Alin Pascal, fiul celebrei interprete de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile All urban si National

Perioada 13 mai 2017