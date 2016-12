Criss, Vlad și Bubu, variantă inedită a colindului “O ce veste minunată” pentru telespectatorii Happy!

Criss și Vlad împreună cu prietenul lor, Bubu Cernea, au înregistrat o variantă inedită a colindului de Crăciun, “O ce veste minunată”, videoclip pe care telespectatorii îl vor viziona de Sărbători pe Happy Channel.

Acordurile inedite și orchestrația aparte realizate de Bubu pentru piesa de Crăciun “O ce veste minunată”, vocile speciale ale lui Criss și Vlad, plus decorul de iarnă de poveste vor introduce telespectatorii în atmosfera feerică de sărbătoare.

Bubu și-a perfecționat talentul și cunoștințele muzicale la „Berklee College of Music” din SUA, ceea ce a făcut posibilă imprimarea live la clape, în studio, orchestrația în timp real fiind una atipică și mai greu de realizat.

“Pentru că avem programe încărcate, nu am avut prea mult timp la dispoziție pentru repetiții. Așadar, a trebuit să ne concentrăm intens și să inregistrăm piesa din maxim două încercări. Am reorchestrat total piesa, aplicând ce am învățat la Berklee, în State, cu viori, clopoței, paduri calde și alte sunete care să amplaseze ascultătorul în atmosfera specifică de Crăciun”, spune Bubu.

“De curând am înregistrat colindul "O ce veste minunată" împreună cu Bubu, care ne-a acompaniat la pian. Ne-am bucurat tare mult că am cântat în această formulă în primul rând pentru că Bubu este prietenul nostru cel mai bun, de care ne leagă o mulțime de amintiri, dar și pentru că este un muzician extrem de talentat, care a muncit mult pentru a ajunge la performanța de astăzi. Am filmat și un clip pentru acest colind în Casa Fericirii, platoul de filmare al emisiunii Happy Day/Happy Night, iar totul s-a întâmplat într-o atmosferă caldă de sărbătoare, pentru că atât Bubu, cât și noi doi, iubim Craciunul”, povestesc Criss și Vlad.