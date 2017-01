VIDEO - Mariah Carey, recital dezastruos de Revelion

Cântăreaţa americană Mariah Carey şi-a exprimat, duminică, pe Twitter, dezamăgirea faţă de prestaţia sa artistică din timpului recitalului de Revelion din Times Square, care a avut serios de suferit din cauza unor probleme tehnice şi a fost intens criticat pe reţelele de socializare în prima zi a anului, informează AFP.



Concertul din din New York a fost programat chiar înainte de trecerea în noul an, însă cei aproape două milioane de petrecăreţi prezenţi în Times Square - şi multe alte milioane care au urmărit transmisiunea la televizor şi pe internet - au asistat la un recital Mariah Carey cu totul neaşteptat, în care vocea ei celebră a lipsit aproape în totalitate.



Diva americană nu a reuşit să îşi amintească versurile celebrului său hit "Emotions", în lipsa monitoarelor care nu au funcţionat. În timpul piesei, artista înconjurată de dansatori s-a arătat jenată de situaţie şi a solicitat echipei tehnice să remedieze problema, însă acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că vedeta a rugat publicul să cânte în locul ei.



"*** se întâmplă", a scris Mariah Carey în mesajul publicat duminică pe contul de Twitter, alături de un emoticon prin care şi-a exprimat dezamăgirea. "Un An Nou fericit, cu sănătate, tuturor!", a adăugat vedeta care nu a uitat să menţioneze, în glumă, că ciocneşte un pahar pentru a fi "şi mai mult" în centrul atenţiei în 2017.



Prestaţia ei a fost luată în derâdere pe scară largă pe reţelele de socializare, unii utilizatori scriind chiar că anul 2016 a făcut o ultimă victimă: cariera lui Mariah Carey.AGERPRES