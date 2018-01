Sting, Emmylou Harris şi Zuleyka Rivera vor cânta la gala Grammy Awards 2018

Cântăreţul britanic Sting va cânta live la cea de-a 60-a ediţie a Grammy Awards, care se va desfăşura la 28 ianuarie la New York, potrivit unui comunicat al Academiei Naţionale a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări (National Academy of Recording Arts and Sciences), trimis joi presei.



Pe lista recitalurilor susţinute la gala de duminică figurează şi artiştii Emmylou Harris, doamna muzicii country şi colegul său Chris Stapleton, nominalizat anul acesta la trei premii în această categorie muzicală, potrivit EFE.



Vor fi prezenţi pe scenă şi cântăreţii portoricani Luis Fonsi şi Daddy Yankee, interpreţi ai hitului 'Despacito', alături de actriţa Zuleyka Rivera, prezentă în videoclipul acestei piese care este nominalizată în total la trei premii.



Remixul la care participă Justin Bieber ar putea deveni prima piesă în limba spaniolă care câştigă premiul pentru cel mai bun cântec - 'Despacito' fiind de asemenea nominalizată la premiul pentru cea mai bună înregistrare şi cea mai bună interpretare a unui duet pop.



Potrivit Academiei, pe lista interpretărilor live figurează şi cântăreţii Jon Batiste şi Gary Clark Jr. care vor aduce un omagiu unor legende ale rock-ului, precum Chuck Berry şi Fats Domino, care au murit în 2017.



La ceremonia de înmânare a premiilor Grammy, care va avea loc la Madison Square Garden şi îl va avea ca maestru de ceremonii pe comicul James Corden, va cânta live o pleiadă de artişti.



Printre aceştia se vor afla Alessia Cara, Cardi B, Childish Gambino, Miley Cyrus, DJ Khaled, Elton John, Kesha, Khalid, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Patti LuPone, Bruno Mars, P!nk, Rihanna, Sam Smith, SZA şi legendara trupă U2.



Raperii Jay-Z şi Kendrick Lamar, cu opt şi respectiv şapte nominalizări, pornesc ca favoriţi pentru cele mai prestigioase premii ale muzicii.AGERPRES