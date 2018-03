Final de saptamana cu iubire, poezie si comedie, la Nottara!

Vineri, 8 Martie, de ziua lor, femeile au intalnire cu Caragiale - "D-ale carnavalului", in regia lui Claudiu Goga. Un bilet amoros ratacit, amenintari cu sinuciderea, gesturi extreme, pasiuni la fel de extreme o sticluta cu “vitrion englezesc”. Un carnaval al umorilor si al caracterelor, care ramane la fel de colorat si de zgomotos chiar si in zilele noastre.

De la ora 19.30, Emil Boroghina va asteapta la spectacolul de poezie romaneasca clasica si contemporana "Treptele Unirii". Recitalul contine fragmente din poezii de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Vlahuta, Cosbuc, Goga, Marin Sorescu si Adrian Paunescu.

Sambata e despre iubire! La ora 19.00 incepe “Functionarul destinului”, o comedie dulce-amaruie despre casniciile aflate in criza. Din distributie fac parte Dani Popescu, Vali Pena si Dan Bordeianu. De la ora 19.30 incepe “Provocari inocente”, in regia lui Lujpcho Gyorgievki.

Un spectacol-fabula, despre iubire, inocenta si lucruri omenesti foarte complicate.

Duminica, 10 martie, incepem cu o invitatia la tango! “Tango, monsieur?” in regia Anca Maria Colteanu. Doua so tii, o logodnica si o iubita cu perspective la casatorie descopera ca cel pe care il credeau fidel le era, de fapt, fidel tuturor patru in acelasi timp!

Cum e “Iubirea la oameni” aflam tot duminica, de la ora 19.30. O poveste despre acel fir care leaga oamenii intre ei si pe care numai moartea il poate dezlega.