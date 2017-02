AZI, ,,MARELE TABU’’ ȘI-A LUAT TAINUL! PE CÂND MECIUL-REVANȘĂ?

Alea jacta est! Florin Iordache a demisionat din funcțiade ministru de justiție. Nu am nici intenția și nici calitatea de a mă pronunța dacă această demisie este sau nu este gestul pe care domnia sa trebuia neapărat să îl facă. Dar, nici nu pot să nu evoc împrejurarea că, acum o lună, când ( de-acum) proaspătul demisionar își începea mandatul ministerial, tot aici, în coloanele ,,Jurnalului Național’’, colegul și vechiul meu prieten, Dan Constantin , avertiza că a fost lansat ,,ordinul pe unitate: demolarea lui Florin Iordache!’’ Indicând și motivul viitoarelor acțiuni de comando, acela de a împiedica ,,scoaterea justiției de sub controlul sistemului’’. Ceea ce ar fi putut duce la destructurarea binomului SRI-DNA. Binom pe care l-am numit ,,marele tabu’’, ale cărui interese obscure noul titular al ministerului justiției lăsa a se înțelege că are de gând să le aducă atingere.

Să ne amintim, în acest sens, faptul că printre primele declarații pe care Florin Iordache le făcea în calitate de ministru al justiției au fost cea despre procurorii care ,,lucrează sub autoritatea ministrului justiției’’ și cea privind necesitatea unei legi a răspunderii magistraților. Că aceste două proiecte erau motivate și susținute prin ,,nevoia de a avea o justiție corectă și competentă’’, asta nu a contat nici măcar o secundă pentru ,,binom’’. A contat și a prevalat, în schimb, suspiciunea rezonabilă că, dacă va fi scăpat din mână, noul ministru va fi în stare să comită cine știe ce nefăcută.,,Nefăcută’’ în sensul că ar putea să îi scoată pe procurori din corpul magistraților, acolo unde i-a vârât cu anasâna ministra Monica Macovei și de unde, pe vremea când era ministru, Robert Cazanciuc (anterior,purtător de vorbe al Laurei Kovesi la Procuratură), făcea legământ că nu îi va urni. După cum, tot o ,,nefăcută’’ ar fi putut să fie și o lege a răspunderii magistraților, pe care, tot Robert Cazanciuc, o socotea a fi fără rost.Drept pentru care mecanismele sistemului s-au pus în mișcare pentru ca ,,ascensiunea (lui Florin Iordache n.n.) să fie oprită’’. (Firește, nu am dat termenului,,ascensiune’’ înțelesul pe care îl avea în cunoscuta piesă a lui Bertolt Brecht - ,,Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită’’-, dar sintagma mi s-a părut cât se poate de sugestivă pentru eventualitatea în care lui Florin Iordache i-ar fi trecut prin cap și ale idei în același registru și tocmai de aceea trebuia oprit cu orice preț.)

Ce a urmat ține se înscrie în domeniul analizei punctelor de producere a distorsiunilor de comunicare,mai precis a falsificării intenționate a informațiilor și a manipulării, tendențioase, a acestor distorsiuni. Este, de-acum, o opinie, bine întemeiată și larg împărtășită, aceea că o serie de demersuri ale ministerului justiției nu au fost precedate și pregătite (și) de o temeinică investigare a posibilităților de interpretare și/sau de denaturare. Din această deficitară și total neinspirată comunicare privind asemenea ,,teme fierbinți’’ lipsind,printre altele, așa după cum pe bună dreptate a remarcat Răzvan Savaliuc astă seară la Antena 3, și o temeinică documentare, de la sursă, asupra multiplelor și gravelor erori comise de DNA sub conducerea LaureiKovesi. Documentare care, cu siguranță, putea genera un real și solid sprijin, intern, european și internațional, pentru actele normative pe care aveau de gând să le avanseze ministerul și ministrul de resort, dar și,într-o perspectivă mai amplă, pentru o reală reformă a justiției de pe mioriticile noastre meleaguri.

Or, acest lucru nu s-a făcut, ceea ce le-a oferit - ca să zic așa ,,pe tavă’’- inamicilor coaliției guvernamentale, în primul rând celor din sistem șansa și aliaților lor politici sau civici, pretextul incitărilor și manipulărilor, în plasa cărora au căzut, se vede treaba, mulți oameni de bună credință, dar insuficient informați în științele dreptului. Denaturări și manipulări al căror start a fost dat prin prezența președintelui Klaus Iohannis la manifestarea, neautorizată!, de acum trei săptămâni din Capitală și, în egală măsură, prin focul de avertisment tras, de către același personaj, atunci când a scandat de la pupitrul instituției prezidențiale: ,,Jos mâinile de pe DNA!’’

Acum, zarurile au fost aruncate ! Florin Iordache a demisionat , iar Klaus Iohannis și sistemul pe care îl susține( deși mai corect ar fi să spunem că este… viceversa!) ,,și-au luat tainul’’. Întrebarea următoare fiind nu doar pe cine va nominaliza coaliția ca ministru de justiție, ci, în primul rând, dacă viitorul titular va mai prelua cele două subiecte –dinamită pe care Florin Iordache le-a menționat la debut de mandat: 1) scoaterea procurorilor din magistratură; și 2) adoptarea unei Legi a răspunderii magistraților?

Pe cale de consecință și respectând logica lui ,,pas cu pas’’ mi se pare demnă de totul interesul sugestia avansată tot de către Răzvan Savaliuc și anume ca viitorul ministru de justiție să își ia inima în dinți și, după ce Laura Codruța Kovesi își va prezenta, în viitorul apropiat, bilanțul de etapă, să îi mulțumească pentru (de) serviciile aduse cauzei supremației legii și a legalității, după care să îi recomande să ia o binemeritată pauză. Binemeritată și cât mai îndelungată…

Iar, pentru că ideea plutește în aer, iată că însăși Laura Kovesi a și ieșit la atac, trăgând, într-un interviu acordat BBC, semnalul de alarmă: ,,SOS, se va desființa DNA!’’ Pe care l-a amplificat, în regim de maximă urgență:,,De-acum va exista un risc uriaș la adresa sistemului judiciar’’. Prin ,,sistem judiciar’’, trebuind, bineînțeles, să se înțeleagă: eu, Laura Kovesi plus anexa, DNA! Cum vor reacționa, iluștrii receptori ai teribilul semnal de alarmă venit din partea multilateral-medaliatei lor protejate lor rămâne încă de văzut, deși, în ceea ce mă privește, rămân sceptic…

Deocamdată,singura certitudine este demisia lui Florin Iordache! Rămânând de văzut dacă este vorba despre un rezultat de etapă sau dacă, într-un viitor cât mai apropiat, coaliția PSD-ALDE va intra în teren pentru un meci revanșă.Vreau să spun dacă va avea curajul să facă mutarea decisivă pentru ca mult așteptata primăvară a justiției noastre să devină realitate!