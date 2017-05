Firicelul de suflet care era să fie aruncat la gunoi

Profesorul de chirurgie Sorin Simi­on a înaintat recurs extraordinar la diagnostice cumplite ce stabileau sentinţa morţii pentru bolnavi grav. Îşi punea masca chirurgicală şi mănuşile sterile, pornea la bătălia cu urâta cu coasă înarmat doar cu bistu­riul, ştiinţa lui şi sufletul cald, mereu la punctul de fierbere. Când expira anestezia, pacienţii se trezeau cu imaginea puternică a salvatorului lor, chirurgul Sorin Simion, şeful clinicii şi director general al Spitalului Colen­tina. Masiv ca Parângul, îţi perfuza încredere, speranţă. În fiecare an, într-o zi anume îmi telefona rugân­du-mă să-l invit în acea zi la emisi­unea mea de medicină. „Îmi bucuri sufletul, în această zi, acum 48 de ani în sala de naşteri mama mă năştea prea timpuriu, la şase luni, aveam sub un kilogram, nu scânceam; am fost considerat un făt mort prin avort spontan şi aruncat în tăviţa medicală, cu destinaţia coşul de gunoi. Peste câteva secunde, mutându-şi privirea, asistenta a ţipat: «Domnule doctor, se mişcă». Şi aşa am pornit prin viaţă, fiind obligat să salvez vieţi”. Din păcate, ficatul lui n-a învins o boală cumplită şi marele profesor de chirur­gie Sorin Simion s-a prăpădit prea devreme. Doctorul docent Gheorghe Bungeţianu, remarcabil profesor în medicina plămânilor, a luptat cu succes în stăvilirea tuberculozei şi a altor maladii pneumologice. Cu pofta noului în ştiinţă, doctorul Gheorghe Bungeţianu a înfiinţat Societatea Română de Homeopatie, acea terapie naturistă cu extracte de plante, roci, ţesuturi de animale şi insecte, care, diluate până la concentraţii minuscu­le, alină multe suferinţe. Homeopatia acţionează şi asupra psihicului, trata­mentele homeopatice sunt răspândite în toate ţările. Medicul Bungeţianu avea un preaplin de energie şi de pasiune pentru ştiinţa medicală, a tratat pacienţi până a împlinit 92 de ani şi a scris articole de specialitate în publicaţii de renume. Se afla în emisiunea mea de sănătate, explica deştept medicina şi la 82 de ani şi deodată face o destăinuire uimitoa­re: „Toată viaţa am fost slab şi, acum 35 de ani, în urma palpării abdo­menului, îmi descopăr o tumoare pe colon. Marele chirurg Juvara mă operează foarte bine şi iată că după 35 de ani îmi practic medicina până seara târziu, ba mai mult, am schiat până la 81 de ani, când m-a trădat un genunchi”.