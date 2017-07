Generalul aducător de sănătate şi zâmbet

General doctor profesor universitar Ioan Sîrbu, preşedintele Societăţii Române de Implantologie Orală şi Biomateriale, membru al Academiei de Implantologie a Statelor Unite ale Americii, a fost comandantul Spitalului Universitar Militar Central, comandantul Institutului Medico-Militar, a scris 5 tratate de medicină stomatologică şi peste 300 de articole în reviste ştiinţifice din ţară şi străinătate. A făcut peste 25.000 de implanturi dentare şi 8.000 de operaţii stomatologice. Făcându-le implanturi dentare, generalul profesor doctor Ioan Sîrbu i-a ajutat pe oamenii fără niciun dinte să zâmbească larg, cu o splendoare de dantură ca în reclamele la pastă de dinţi. “Când îi sărut mâna mamei şi văd cât e de întărită şi bătătorită de muncă, îmi dau seama că nu voi uita niciodată că părinţii mei s-au sculat totdeauna flămânzi de la masă ca noi să avem cât de cât ce mânca”. S-a luat de piept cu sărăcia şi a învăţat, ajungând şef de promoţie. Când profesoara din satul Piscuri, comuna Plopşoru, din Gorj, a venit să-i spună tatălui să-l ducă la şcoli, nea Costică, bătând fierul sapei, a zis: “Nu-i băga prostii în cap lui Ion, că n-am bani pentru liceu, am doar sapele astea, un plug vechi şi sufletul din piept”. Când a luat licenţa ca şef de promoţie numai cu 10, doctorul Ioan Sîrbu a invitat-o la sărbătoare şi pe mama venită în costum naţional oltenesc, coborâtă parcă din tablourile cu ţărani harnici şi patrioţi. Profesorii au invitat-o pe mama-ţărancă lângă ei la prezidiu. Generalul profesor doctor Ioan Sîrbu spune că a avut şansa să obţină o bursă în Statele Unite la clinica de implantologie condusă de un geniu deschizător de drum, Leonard Linkow. Şeful inventator Linkow, de la New York University, a conferenţiat şase ore continuu la un congres la Atena şi a invitat medicii din peste 10 ţări să răspundă la 10 întrebări pentru a primi o bursă în echipa lui de elită. Singurul care a răspuns excepţional a fost doctorul Ioan Sîrbu: “M-am aflat în cel mai select loc din lume şi, după ce am participat prima dată lângă savantul Linkow la o intervenţie chirurgicală, şeful clinicii americane a spus în faţa tuturor medicilor din clinică: «astăzi, operând cu John, am simţit că am patru mâini»”. Mi-a propus să rămân în clinica lui din New York, dar după şase luni în străinătate îmi era dor de fiecare fir de iarbă de-acasă. Ce dezamăgire ar fi fost pentru colegii mei medici militari şi pentru părinţii mei. Eu am copilărit cu codrul, cu gâzele, cu sătenii mei cu palmele tari de muncă precum lemnul şi nu voi putea uita niciodată toate acestea. Am revenit acasă cu toată experienţa acumulată, mi-am suflecat mânecile şi m-am apucat de treabă, reuşind o carieră în implantologie. Funcţiile de masticaţie, fonetice şi fizionomice perturbate cu pierderea dinţilor sunt recuperate integral cu suferinţă minimă prin procedeele moderne de implantologie, prin chirurgie şi protetică”. Generalul maior doctor profesor universitar Ioan Sîrbu a ridicat în comuna natală Piscuri un monument de suflet, un monument al recunoştinţei pentru oamenii şi locurile de unde a pornit.