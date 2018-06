Încă un cartof fierbinte în palma domnului președinte

De parcă nu era de ajuns câte bătăi de cap i-au dat președintelui Klaus Iohannis în legătură cu acea cerere de revocare a Laurei Kovesi din funcția de procuror șef al DNA, bașca spectrul suspendării și,poate chiar, al demiterii sale din funcție, uite că, mai nou și mai nou, tot actuala coaliție guvernamentală îi mai pune încă un cartof fierbinte în palmă. Am în vedere știrea despre proiectata vizită pe care guvernul Statului Israel, în frunte cu premierul Benyamin Netanyahu, o va efectua în țara noastră la invitația guvernului României și a primului ministru Viorica Dăncilă. Pe agenda vizitei aflându-se o ședință comună a celor două cabinete și, potrivit uzanțelor în vigoare, fiind foarte posibilă primirea, de către președintele României, Klaus Iohannis, a celor doi prim miniștri și a membrilor celor două guverne.

Aici intervine, însă, o chestiune foarte delicată, căreia urmează să îi dea de rost domnul președinte al tuturor românilor și, bineînțeles, echipa sa de consilieri. Este vorba despre acel extrem de neplăcut incident, nu chiar atât de ușor de trecut cu vederea, adică despre total neinspirata zicere a domnului președinte referitoare la ,,înțelegerile secrete cu evreii’’’ pe care le-ar fi făcut primul ministru Viorica Dăncilă și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, cu ocazia vizitei pe care au întreprins-o în Israel în primăvara acestui an. Exprimare, repet și întăresc, total neavenită și complet neinspirată, pe care, ulterior, domnia sa a încercat să o corecteze, destul de neconvingător, zicând cum că, de fapt, nu a făcut decât ,,să pună o întrebare retorică’’.

Că asemenea explicații, cam foarte bălmăjite, pe care a putut să ni le ofere președintele Klaus Iohannis nu au reușit să convingă pe toată lumea, ne-o dovedesc declarațiile Rabinului Menachem Margolin, președintele Asociației Evreilor Europeni. Care, pe un ton civilizat și demn, i-a cerut actualului chiriaș al Palatului Cotroceni ca, pe viitor, ,,să evite utilizarea unui limbaj greu, cu conotații, subtil sinistru’’. De asemenea, președintele acestei prestigioase organizații, care îi reprezintă pe evreii de pe bătrânul nostru continent,a concedat că ,,găsirea cuvintelor corecte nu este o treabă ușoară’’, după care a mai declarat că (citez):,,suntem pregătiți să oferim președintelui beneficiile îndoielii’’. Exprimare extrem de elegantă și, prin excelență, diplomatică, din care nu este prea greu să se deducă ideea că ar fi de dorit ca incidente regretabile, de acest fel, să nu se mai repete.

Nu vreau, acum, să construiesc scenarii despre cum va decurge întâlnirea de la Palatul Cotroceni, dar sunt înclinat să cred că premierul Benyamin Netanyahu, diplomat și om politic de excepție, va evita să aducă în discuție penibilul incident. Asta,însă, nu mă poate împiedica să nu îmi pun –și, la rândul meu- să pun întrebarea:Oare cum va putea, președintele Klaus Iohannis, să îi strângă mâna și să îl privească în ochi pe premierul Israelului, Benyamin Netanyahu? Premierul acelui stat cu ai cărui întreprinzători domnia sa îi bănuia, pe premierul României și pe președintele Camerei Deputaților, că au făcut ,,cine știe ce afaceri’’. Somându-i pe conducătorii celor două instituții cheie ale statului nostru de drept ,,să aibă bunul simț și să explice românilor ce au făcut acolo’’.

Somație pe care, sunt convins, că domnul președinte nu i-o va mai repeta, de data asta, premierului Viorica Dăncilă, dar care este foarte posibil să fi fost adusă la cunoștința înaltelor oficialități din Israel, așa cum a fost emisă cu numai două luni în urmă.

În fine, dar câtuși de puțin în ultimul rând,nu putem să omitem din calcul eventualitatea ca, din dorința foarte sinceră de a consolida, a extinde și amplifica relațiile economice,culturale și pe alte domenii dintre statele noastre, primul ministru al Israelului să îl întrebe pe președintele României când își va desemna,totuși, țara noastră un ambasador în țara sa? Întrebare la care nu știu dacă, și de data asta, domnul Klaus Iohannis va răspunde la fel cum a răspuns acum două luni, mai precis, pe 27 aprilie a c:,,o să întreb la colegi’’, deși propunerea Ministerului Afacerilor Externe pentru numirea pe acest post a doamnei Monica Gheorghiță este trimisă la Cotroceni încă din 20 martie! Asta, bineînțeles, dacă, până în luna august,când urmează să aibă loc vizita a delegației guvernamentale din Israel, va fi luată și decizia finală în legătură cu mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Vedeți câte bătăi de cap îi mai dau, domnului președinte Klaus Iohannis, acești răuvoitori care nu vor să își bage mințile în cap nici după ce domnia sa le-a spus-o, cu binișorul după cum îi stă în obicei, că nu se pricep decât să facă decât un ,,miting mediocru’’?