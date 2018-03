Mihai Șora și dubla măsură a rechizitoriului său

Amarnice, zdrobitoare vorbe a mai postat pe pagina sa de Facebook venerabilul gânditor Mihai Șora la scurtă vreme după încheierea lucrărilor Congresului extraordinar al PSD! Eveniment pe care mărturisește că l-a urmărit ba râzând, ba storcând multe lămâi. „La socoteala din urmă- scrie domnia sa- nu servitutea veteranilor este descurajantă, ci zelul , ardoarea celor tineri, iresponsabili”. Temă pe care o reia și o dezvoltă în aceeași manieră categorică. Așa că, după ce îi stigmatizează pe „centurionii uzați- cu pieptul plin de medalii și săbii boante”, pe care îi consideră că sunt „doar ridicoli” și, pentru asta, nici nu îi mai consideră demni de atenție, venerabilul gânditor își îndreptă tirul către tineri al căror,, fanatism viguros de soldați abia veniți în partid’’ îl socotește a fi cu adevărat „de temut”.Este vorba, după cum lesne se poate înțelege,despre tinerii membri și simpatizanți ai PSD și, prin extensie de sferă, ai partidelor coaliției guvernamentale. „Credulitatea lor va fi greu de combătut”, avertizează Mihai Șora, pentru că „în peștera numită Sala Palatului ei aud pentru prima oară cuvintele Adevăr, Bine,Frumos, din gura bătrânilor vicleni, hărșiți în lupte, iar din peșteră nu vor scăpa decât cu prețul renegării propriei și- vai!- autenticei lor credințe!”

Am citit și am recitit cu cea mai mare atenție acest cumplit mesaj de avertisment , după care, mărturisesc, aș fi fost înclinat să îl reiau și să îl apreciez cu toată căldura dacă, mai apoi, la o analiză mai atentă, adică după ce am depășit pragul emoțional al receptării, nu aș fi ajuns să mă confrunt cu câteva mari semne de întrebare. Să o luăm,așadar, metodic, punct cu punct: