Mult a fost! Putin a mai ramas?...

Nu că aș vrea ,acum, să mai lansez și eu o ,,temă de cancan’’, dar nici nu iau aminte la simpla coincidență care există între faptul că, azi, Inspecția Judiciară a început controlul de fond la DNA și, tot azi, social-civicul domn Mihai Polițeanu a depus la Parchetul General un document în care contestă soluția de clasare a așa numitului dosar al Ordonanței 13. Dosar întocmit de procurorii DNA privind modul în care a fost adoptată această ordonanță și pe care 8 judecători ai Curții Constituționale l-au caracterizat ca fiind o încălcare, de către DNA, a Legii noastre fundamentale, în sensul că a generat un conflict juridic de natură constituțională între DNA și guvern. După cum, tot o simplă coincidență socotesc a fi și împrejurarea că, cu doar o zi în urmă, pe portalul ,,Ziare.com’’, acea entitate a presei recunoscută ca fidelă susținătoare a DNA și a șefei sale, era publicat interviul pe care Ioana Ene Dogioiu, ea însăși o fidelă susținătoare a Laurei Kovesi și a instituției pe care o conduce, i l-a luat multilateral-medaliatei Zeițe a anticorupției carpato-pontico-dâmbovițene. Ioana Ene Dogioiu fiind,iarăși o simplă coincidență!, cea care, imediat după ce a devenit publică sus-menționata decizie a Curții Constituționale, și-a exprimat, public, regretul că nu îi poate lua ,,în cătușe pe judecătorii de la Curtea Constituționale’’ care au votat în favoarea adoptării deciziei. Conchizând, cu subiect și predicat( și cu litere mari!)următoarele:,,EU ASTA AȘ VREA!’’ Cea de-a treia, foarte posibilă, coincidență fiind aceea că Mihai Polițeanu, inițiator, alături de o doamnă sau domnișoară numită Elena, al contestației depuse azi dimineață la Parchetul General, este un declarat discipol al Monicăi Macovei. Ba chiar un colaborator foarte apropiat al acestei funeste euro-pârâcioase, nimeni alta, ea însăși, decât aceea care, într-o foarte recentă declarație o încuraja pe Laura Kovesi ,,să-și păstreze calmul, să facă ordine în DNA și să rămână o echipă sudată’’. Aceeași Monica Macovei fiind și cea despre care se cunoaște de-acum foarte bine că și-a făcut un punct major pe agenda sa de europarlamentar din susținerea Laurei Kovesi ca posibil viitor Procuror European. Sunt,însă, toate acestea (și încă multe altele la care nu am acum vreme să mă refer), doar simple coincidențe sau, mai grav!, doar niște ,,teme de cancan’’, așa cum le-a numit Laura Kovesi în interviul de serviciu apărut taman în preziua demarării controlului de fond al Inspecției Judiciare la DNA? Cu siguranță, că NU! Dimpotrivă, aceste coincidențe, la prima vedere doar de ordin temporal, sunt de natură să pună în evidență o multiplă coordonare a eforturilor unor persoane și asociații în scopul susținerii și protejării celei pe care adoratorii săi au botezat-o ,,cea mai puternică femeie din România’’. Din păcate, pentru ei și pentru idolul lor, în ultimele luni, mitul infailibilității Laurei Kovesi este foarte-foarte serios amenințat. Mai întâi, au fost dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, cărora le-au urmat foarte bine argumentatele contestări venite din partea unor reprezentanți de marcă ai mediului juridic, apoi înregistrările incendiare de la niscai instructaje de front ținute de către aceeași super-energică doamnă și, foarte recent, declarațiile, foarte puțin favorabile, ale celor doi recent destituiți din falangele DNA, tot la ordinul Laurei Kovesi. Iar lista ,,subiectelor vulnerabile’’ care pot să îi dea, neclintitei doamne, multe și mari bătăi de cap, nu se oprește și, foarte probabil, nu se va opri aici. Cât despre protestul spontan al parlamentarului și confratelui nostru, Liviu Pleșoianu, cu toată dragostea, dar sunt convins că el nu este doar unul strict non-conformist, anti-sistem, ci are și o frumoasă încărcătură de sinceritate și de frondă față de un anumit fel de a rămâne încremenire în proiect. Lucru demn de reținut într-o vreme în care preceptul capului plecat mai este,încă, deviză de gândire și normă de comportament! În această situație, înțeleg de ce, poate,nu puțini oameni de bună credință, au mai recepționat cu satisfacție și cu încredere cele clamate de către ministrului justiției, Tudorel Toader:,,Eu cred că a venit vremea clarificărilor în DNA’’. Frumos zis, dar, din păcate, doar atât!.. Fiindcă, să nu uităm, același domn prof univ.dr. Tudorel Toader, actualul titular al portofoliului de ministru al justiției, care a sesizat Inspecția Judiciară, este-iarăși, simplă coincidență?!- cel care, în aceeași calitate de ministru al justiției , declara, cu doar câteva luni în urmă, că schimbarea din funcție a procurorului șef al DNA, ca și a procurorului general al Parchetului ÎCCJ, ,,nu este oportună’’! Întrebarea care se ridică numaidecât este foarte simplă: ce anume fapte și argumente au determinat această radicală schimbare de viziune a ministrului Tudorel Toader, cel puțin, în ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Kovesi? Mai direct: au existat anumite considerente, de natură internă sau externă, care atunci au motivat că schimbarea Laurei Kovesi ,,nu este oportună’’, pentru ca acum, într-o primă instanță, ministrul Tudorel Toader, să aprecieze că ,,a venit vremea clarificărilor la DNA’’. De aceea, așteptam ca domnul ministru Tudorel Toader să discute deschis motivele reale ale acestei răsturnări de situație. Nu a făcut-o și, în consecință, îmi permit să am unele rezerve față de declarațiile de intenție ale domniei sale. Cu atât mai mult cu cât este dincolo de orice îndoială faptul că aceeași atitudine băltită, ezitantă și confuză a ministrului sub autoritatea căruia, teoretic, își desfășoară activitatea parchetul și DNA, a oferit cadrelor specializate din anturajul Laurei Kovesi, răgazul și șansa de care aveau nevoie ca de aer pentru a-și asezona demersurile și a lansa crase diversiuni de natură să întrețină confuzia și minciuna. Așa după cum ezitările domnului ministru Tudorel Toader din prima analiză a activității DNA, respectiv a Procuraturii Generale, au fost de natură să îi ofere Laurei Kovesi condițiile dezirabile, care au favorizat-o și i-au întărit încrederea că este inatacabilă și irevocabilă. Încredere pe care, de bună seamă, i-au oferit-o ordinele și medaliile conferite, ca să nu mai vorbim și despre susținerea fățișă de care a beneficiat șefa DNA din partea unor anumiți ambasadori ai unor anumite state fanion ale democrației consolidate. ,,De ce?’’ și, mai cu seamă, ,,până când?’’ Asta, cu siguranță, vom putea spune numai după ce Inspecția Judiciară va finaliza controlul de fond la DNA,iar ministrul de justiție, Tudorel Toader, ne va comunica deciziile luate. Până atunci, tot la vorba românească rămânem:,,mult a fost, puțin a mai rămas’’. Oare chiar așa?...