Un mare poet din Basarabia, croşetat de Cer din talent şi patriotism, a rostit vorbe de neuitat: “Oamenii au visat să păşească pe Lună, eu am visat să păşesc peste Prut în Sfânta Românie”. Aşa a spus Grigore Vieru, strofele lui plângeau Basarabia în Siberii de gheaţă. Depăna Stela Popescu drama familiei; tatăl ei a stat 17 ani în Siberia, “a mâncat şi vrăbii îngheţate şi rădăcini”. Fetiţa Stela a venit de mâna mamei la Braşov, “sărace lipite”, şi au luat-o chiar de la zero. Mult s-a zbătut marea actriţa să-l recupereze pe tată din tărâmurile depărtate, l-a răsfăţat apoi cu cele mai dorite mâncăruri, l-a însoţit de aproape în viaţa de până la 92 de ani. Se repeta dureros soarta familiei altei mari artiste, Sofia Vicoveanca. Când au vândut graşii puternici ai lumii bucăţile de hartă românească, mama Sofiei a luat-o pe fetiţă în braţe, pe umăr cu o desagă cu un codru de pâine şi o bucată de brânză, a lăsat de izbelişte o gospodărie de oameni harnici şi s-a aciuiat în comuna Vicovul de Jos. Când Sofia Vicoveanca devenise o cântăreaţă de renume, în timpul unui turneu în tărâmurile date la talciocul mondial lui Stalin, artista a cerut să vadă casa părintească. În casa unde părinţii ei se luptaseră cu viaţa, se iubiseră şi o concepuseră pe Sofia era sediul unui colhoz cu bustul lui Lenin. Din vechea gospodărie nu mai rămăsese nimic, poate doar o tufă de scoruş la poartă. Când i-a istorisit mamei, aceasta a leşinat, n-a mâncat şi n-a dormit o săptămână. Familia medicului veterinar Piersic a părăsit din cauza tancurilor ruseşti pământurile româneşti răpite şi s-a stabilit în Ardeal, la Cluj. În apele Prutului se înecase sora lui Florin, sărise să salveze doi elevi mai mici şi apele învolburate i-au înghiţit pe toţi trei. Sensibila cântăreaţă Anastasia Lazariuc, absolventă a două facultăţi la Chişinău, şi-a luat cei doi copii mici de mână şi s-a stabilit la Bucureşti. Pe când era elevă şi studentă, simţise în ceafă răsuflarea neprietenoasă a Kremlinului, asculta Radio România sub plapumă cu tatăl, cu frică de turnătoria vecinilor. Pavel Stratan şi delicioasa lui fetiţă, Cleopatra, au cunoscut cele mai mari succese cu piesa “Eu beu” şi “Ghiţă, vino la portiţă” în Bucureşti şi celelate oraşe ale României.