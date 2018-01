Stallone: “Florian este 111 kilograme de talent”

Aşa l-a lăudat Sylvester Stallone pe românul Florian Munteanu, care joacă în ultimul film al reinventatului Rocky, un film proaspăt, în distribuţie figurând şi o altă mare vedetă, Dolph Lundgren. Florian este o frumuseţe de bărbat, înalt ca brazii (1,95 metri), pare o statuie sculptată de artişti celebri. Muşchi, de parcă sunt desenaţi în perfecţiunea lor, dar şi un chip nefioros, cu trăsături blânde, cu privire vioaie, un băiat serios şi ambiţios. Şi mare patriot. S-a născut în Munchen, mama lui, Florica Munteanu, şi tatăl, apreciat medic dermatolog, emigrând demult în Germania, unde au tratat timp de 35 de ani suferinzi cu cele mai moderne terapii alternative, tratamente plecând şi de la medicina cuantică, biorezonanţa frecvent citată. Frumoasă la rându-i, Florica Munteanu fusese avocată de succes la Târgu Mureş şi a luat licenţa în terapii complementare la Universitatea din Munchen. Acum 10 ani, Florica Munteanu, mama noului actor de la Hollywood, a simţit chemarea ţării şi s-a întors în România, unde a deschis o clinică de terapii naturiste şi cosmetică ştiinţifică, a dotat clinica din Bucureşti cu cele mai moderne aparate şi metode de tratament şi înfrumuseţare din Germania. Eu am scos-o prima dată la televiziune pe Florica Munteanu în emisiunile de medicină energo-informaţională, pledoariile pentru ştiinţa naturistă le face într-o splendidă limbă românească, fără nicio ezitare, fără nicio stângăcie. Deşi a răsărit la viaţă în Germania, a urmat şcolile şi facultatea de Management Sportiv acolo, starul în devenire Florian Munteanu glăsuieşte perfect în română. Şi, la filmările din Germania, începe purtând tricouri cu roşu-galben-albastru. Nemţii îi sugerau să înlocuiască îmbrăcămintea cu însemnele tricolore, dar mândreţea de băiat refuza politicos: “Începem cu tricourile cu steag românesc şi apoi îmbrac ce haine vreţi!”. A practicat de plăcere şi boxul amator, dar a pus în mişcare multe acţiuni de management şi marketing în lumea sporturilor. Nemţii îi atrăgeau atenţia că e bavarez, s-a născut în Germania, el îi corecta că e român şi, din iubire pentru părinţii lui şi pentru rădăcinile lui, are tot timpul în inimă România. “Idolul lui este Hagi şi poartă mereu tricoul cu numele celebrului nostru fotbalist, îmi povestea Florica Munteanu. De fapt, şi noi, mama şi tatăl, am lăudat peste tot în Germania neamul românesc, neamul nostru!”. În lumea Hollywood-ului, Florian Munteanu a cucerit aprecieri, le-a captat simpatia şi i se spune “Florian Big Nasty Munteanu”, cu alint pornind de la artistul şi campionul rechetei Ilie Năstase. Frumosul sportiv - şi acum actor - Florian vine des în România: Crăciunul, Paştele le sărbătoreşte acasă, în Ţară.