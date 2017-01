Te pupăm pe suflet, Ion Besoiu, ne-ai bucurat cu toate pânzele sus!

Trei zile nu s-a dus acasă, trei zile s-a aflat pe muntele de dărâmături, scormonind cu unghiile în mormanul de moloz şi resturi de beton sub care era îngropat Toma Caragiu. Împreună cu ceilalţi actori de la Teatrul Bulandra, Ion Besoiu nu-şi pierduse speranţa să descopere o mână, câteva fire de păr ale uriaşului actor Caragiu, care aştepta în apartamentul de vis-a-vis de Universitate un telefon de la nevastă.

A amânat obişnuita plimbare cu căţelul prin Cişmigiu şi l-a surprins cutremurul cel pârdalnic tăifăsuind, la o cafea, cu prietenul şi vecinul Alexandru Bocăneţ, inspiratul realizator de emisiuni de televiziune, autorul îndrăgitelor programe de Revelion. Cei doi artişti au avut neinspiraţia de a ieşi pe scările blocului, unde loveşte cel mai crunt seismul; dacă rămâneau în apartament, poate aveau şanse să scape.

Ion Besoiu ne-a lăsat spre nepieire personaje de ofiţeri viteji ai oştirii române, figuri de voievozi, eroi de roman românesc ecranizat cu talent. Ne-a îmbogăţit pe toţi cu bărbatul frumos, cu suflet bun, din “Toate pânzele sus”, generaţii şi generaţii au navigat pe mări cu acea corabie romantică a copilăriei noastre.

Taţii şi bunicii le-au povestit copiilor despre omenia şi generozitatea lui Anton Lupan, în pielea căruia a intrat ca turnat Ion Besoiu. N-a fost doar un actor plin de har, a fost şi un mare povestitor. Istorisea cu atâta farmec întâmplări, în care presăra condimentele umorului personal, încât nu le uitai niciodată. Filma în două pelicule româneşti în aceeaşi perioadă. Turnase nişte scene la Ploieşti şi s-a grăbit să ia trenul spre Gura Humorului, unde a doua zi se filmau secvenţe dintr-o producţie istorică.

La hotel află că restul actorilor s-au dus la restaurantul cu grădină. Acolo, Besoiu îşi întâlneşte colegii, în frunte cu maestrul Calboreanu; pe masă era un munte de mici şi frigărui, iar sub masă se strânseseră numeroase sticle de bere şi vin. Obosit, Besoiu se retrage mai devreme sub băşcălia celorlalţi actori, “maestrul are nevoie de somn, mâine zice rol greu”.

În zori se strânge echipa şi pândeşte un colţ de senin pentru a filma cu soare. Besoiu trebuia să interpreteze rolul lui Tomşa Vodă şi să se adreseze mulţimii de ţărani: “Răzeşi, ridicaţi jalbă către Vodă!”. Se iveşte un crâmpei de soare, “repede, repede” îndemnau regizorii începerea filmării. Numai că, Besoiu încurcă un cuvânt şi rosteşte din pridvorul mânăstirii: “Răzeşi, ridicaţi halbă către Vodă!”. Hohote de râs şi tună vocea maestrului Calboreanu: “Unde ţi-e mintea, Ionică, au fost buni şi mititeii!”.