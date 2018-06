Testul mitingului: Câștigători și Perdanți

Am avut, și eu, serioase îngrijorări înaintea marelului miting organizat, ieri, în Piața Victoriei, de PSD. Îngrijorări alimentate, recunosc, de zvonurile pe care le difuzau, în cascadă, oficinele specializate, ba cu privire la un drastic decalaj între numărul de participanți preestimat de către organizatori și numărul celor care vor fi efectiv prezenți acolo, ba cu privire la condițiile meteo nefavorabile. Dar cea mai mare îngrijorare o aveam în legătură cu anumite manifestări provocatoare, acte de marcată violență verbală și chiar fizică la care s-ar fi putut deda unele cadre specializate și cu o patentată experiență în materie. Nu am luat, firește, în seamă fumigena unui oarcare propagandist tv și anume că tocmai organizatorii- adică liderii PSD- ar fi cei care ar infilitra în rândul manifestanților niște provocatori anume pentru a crea panică și derută, dar, după ce am luat cunoștiință despre alerta de securitate, pe care a transmis-o însăși Ambasada Statelor Unite, atunci cu adevărat mi-am zis că ceva-ceva trebuie să fie la mijloc.

Numai că, așa după cum s-a văzut din toate transmisiile televizate- adică până și ale unor canale care numai de simpatii pesediste nu pot fi bănuite!- mitingul a decurs într-o atmosferă de liniște, de ordine, adică de civilizație și de normalitate. Singurele accese de violență și de vulgaritate provocatoare care s-au înregistrat fiind cele la care s-au dedat practicanții lui#rezist sau tovarășii lor de huiduială puternic mobilizați de dictonul lui Gabriel Liiceanu: ,,dreptul de a huidui este supremul drept democratic’’.

Ceea ce mă face să cred că nu există decât două explicații pentru avertismentul ambasadei americane: a) emitenții săi au căzut în capacana unei mârșave dezinformări pe care le-au servit-o sursele lor predilecte și anume că PSD va inflitra printre participanți elemente destabilizatoare – lucru nu chiar imposibil de crezut! sau b) au existat informații sigure că se pregătesc asemenea acțiuni care trebuie neapărat să alerteze mediul diplomatic- numai că, supriză totală!, asemenea amanifestări de marcată violență fac parte din arsenalul #reziștilor și al altor așa-zise entități civice de marcată inspirație și cu o certă finanțare sorosistă. Oricare ar fi explicația, acest avertisment, despre care Ion Cristoiu a spus , pe bună dreptate, că a fost ,,lansat în chip jignitor’’,m-a contrariat și m-a mâhnit foarte mult, așa după cum sunt convins că s-a întâmplat și pentru foarte mulți români care prețuiesc și respectă în mod cu totul și cu totul deosebit parteneriatul nostrum strategic cu Statele Unite ale Americii și care nu s-au așteptat de la un asemenea mesaj tocmai din partea marelui nostrum aliat și prieten.Motiv pentru care, poate că Ministerul Afacerilor Extern ear trebui să ceară și să obțină, direct de la sursă, explicații clare și precise.

Revenind la mitingul de aseară, țin în mod cu totul deosebit să subliniez că acesta a fost, prin excelență, un foarte relevant test pe care l-a susținut nu numai PSD și participanții la acțiune, ci însăși societatea românească. Test care își are câștigătorii și perdanții săi. Marele merit al acestui test fost acela că, prin modul în care mitingul de aseară a fost organizat și s-a desfășurat, acesta a reprezentat o exemplară demonstrație inclusă în fapte a capacității și a determinării marii majorități a societății românești de a se manifesta și de a își exprima convingerile și aspirațiiile în condiții de normalitate. Adică la antipodal violențelor de toată mâna cu care operează acele grupuri de presiune care se erijează a fi unicii exponenți și purtători ai mesajului societății civile. Motiv în plus pentru a ne reaminti adevărul formulat de către Claude Riviere pntrivit căuia:,,Principiul fondator al pactului social este excluderea sau stârpirea violenței’’.

Vreau, așadar, să spun că mitingul de aseară a demonstrate- în primul rând, desigur, celor dipsuși să înțeleagă și să accepte realitate!- că din ce în ce mai mulți români consideră că a venit vremea să se pună capăt umilitoarei, odioase pargini istorie contemporană în care ura, minciuna, dezbinarea, învărjbirea, suspiciunea, delațiunea și nesiguranța au fost principiile fondatoare și argumente decisive ale unor politici de diktat și de sabotare a interesului national. Că avem imperioasă nevoie de liniște, de încredere, de solidaritate și de o competiție loială și corectă în care valorile să se confrunte și să câștige cei mai buni. De prisos să adaug că toate acestea nu au nici-o legătură cu resurecția ideologiilor șovine cu euroscepticismul sau cu alte mentalități și politici pe care le dorim sincer a fi definitiv clasate de istorie. După cum nici acceptarea lașă a statutului României ca ,,elev problemă’’ al Uniunii Europene sau fuga cu jalba în proțap pe la anumite ambasade sau alte noi Înalte Porți nu pot și nu trebuie să mai tină de statutul nostru de stat democratic, modern și stabil.

Cât privește faptul că, aseară, în toate discursurile rostite, dar și în sloganele scandate de mulțimi, s-au regăsit- într-un context nu prea măgulitor, ce-i drept- atât numele președintelui Klaus Werner Iohannis, cât și cel al șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, asta nu este, iarăși, o treabă fără tâlc. Fiind, dimpotrivă, o rezultantă firească a acțiunilor pe care aceste două personaje emblematice ale ,,epocii haosului’’(alături, desigur, de Traian Băsescu și clica sa) l-au întreprins sau le-au girat. Acțiuni odioase pentru care trebuie să își asume și bilanțul ei. Și asta, cât mai curând!

Nu cred că ar avea mare rost să ne mai pierdem vremea cu băsnelile răstălmăcitoare pe care trâmbițașii sau, după caz, bocitoarele sistemului le-au propagat, de aseară încoace, pe seama mitingului. Mă opresc, totuși, la o întâmplare care, cu siguranță, spune mai mult decât un fapt divers. Mai precis la felul în care puritanii #rzist etc comp au dat sfoară în țară că, după miting, mai mulți militant de la ,,Corupția ucide’’ s-au înființat în Piața Victoriei pentru a ajuta ( cică!) la strângerea gunoiului. Lăsând la o parte mare încărcătură de demagogie a gestului, de vreme ce echipaeje de salubrizare erau pregătite să își facă treaba, eu unul cred că, totuși, există și o parte bună a întâmplării.

Asta fiindcă este tot mai probabil ca să vină și ziua în care detașamentele #rezistenților și camarazilor lor vor trebui să vină, cu mănuși, cu saci de gunoi și cu alte echipamente trebuitoare, pentru a curăța, definitiv și fără întârziere, nu doar Piața Victoriei ci și țara asta, de la un cap la altul, de groaznica acumulare de ură și de mărdărie cu care ne-am ales după acești 13 (treisprezece) ani de dictatură a nedreptății și a învăjbirii.