Jocurille video ar putea fi incluse în categoria maladiilor care generează dependenţă

Marile federaţii ale editorilor de jocuri video din întreaga lume au cerut joi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) să revină asupra deciziei sale de a include în viitorul apropiat dependenţa de jocuri video în categoria maladiilor care generează dependenţă, informează AFP.



Denumită "tulburare de jocuri video", această patologie se caracterizează printr-un comportament anormal asociat acestui tip de divertisment, al cărui loc în viaţa indivizilor devine tot mai mare, în detrimentul celorlalte activităţi ale sale, a precizat OMS în luna ianuarie.



Potrivit experţilor de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, un individ trebuie să manifeste o dependenţă anormală faţă de jocuri video timp de cel puţin un an înainte de a fi diagnosticat cu această afecţiune.



"Opoziţia mondială faţă de clasificarea controversată şi nedemonstrată de către OMS a 'tulburării de jocuri video' continuă să se extindă (...) Procedurii OMS îi lipseşte transparenţa şi sprijinul ştiinţific obiectiv. Noi insistăm pentru necesitatea de a opri această procedură", a declarat Simon Little, directorul general al Federaţiei Europene a Editorilor de Jocuri Video, într-un comunicat.



La acest apel public participă şi reprezentanţi ai industriei jocurilor video din Statele Unite, Brazilia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Australia şi Noua Zeelandă.



Editorii de jocuri video se bazează pe un articol ce urmează să apară, potrivit spuselor lor, în luna martie în revista ştiinţifică Journal of Behavioral Addictions. În acel articol, ce are titlul "O bază ştiinţifică slabă pentru tulburarea de jocuri video: Să rămânem de partea prudenţei", un număr de 36 de cercetători pun sub semnul întrebării decizia anunţată de OMS.



"Tulburarea de jocuri video este un concept relativ nou şi datele epidemiologice din rândul populaţiei nu au fost deocamdată adunate", a subliniat la rândul său un purtător de cuvânt al OMS, în luna ianuarie.



Însă "experţii din sănătate s-au pus de acord pentru a spune că există o problemă" şi că apropiata includere a "'gaming disorder" în Clasificarea Internaţională a Bolilor şi Problemelor de Sănătate (ICD) reprezintă o etapă "potrivită", a afirmat acelaşi purtător de cuvânt. AGERPRES