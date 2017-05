Viitorul inteligenţei artificiale, al transportului şi al medicinei, pe 24 mai la Bucureşti

Lideri mondiali de business vin pe 24 mai, la Bucureşti, la conferinţa "Innovations for Tomorrow" pentru a discuta despre viitorul inteligenţei artificiale, al transportului, medicinei sau cel al societăţii.



Conform unui comunicat al organizatorului, Global Shapers Bucharest Hub, în cadrul conferinţei vorbitorii vor încerca să răspundă la întrebări: cum va arată lumea în 10, 20 sau 30 de ani? care sunt cele mai noi tehnologii care ne îmbunătăţesc viaţa sau cum sunt afectate industriile, piaţa muncii şi societatea de noul val tehnologic?



"Discutăm despre cum se vede din Silicon Valley, viitorul roboţilor cu Ioan Istrate, primul român câştigator al competiţiei internaţionale XPrize. El construieşte primii avatari de roboţi umanoizi în Los Angeles şi Tokyo.Doctor inginer Petrică Dulgheru va prezenta o imagine de ansamblu a efectelor automatizării asupra industriilor europene precum şi viitorul transportului ca urmare a experienţei lui îndelungate în industria auto în Belgia şi Irlanda. Discutăm cu Janusz Frackowiak, Chief Engineer, Fractal despre cele mai noi tehnologii la care lucrează în Dubai: Hyperloop, Health Capsules, drone automatizate sau Augumented Reality. De asemenea, povestim cu el şi despre primele case şi clădiri de birouri printate 3D în Dubai", se precizează în comunicat.



Perspectiva României va fi dată de Augustin Jianu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care va prezenta agenda digitală şi provocările noilor tehnologii asupra societăţii, urmat de o serie de prezentări despre cele mai noi progrese în inteligenţa artificială şi data science alături de Carmen Oprea, Co-fondator Socital şi Ioan Iacob, CEO Qualitance. Bogdan Iordache, co-fondator How to Web şi TechHub va povesti despre cum distribuţia digitală schimba modelele de business.



În ultima parte a evenimentului, Dr. Flavia Zant va vorbi despre inovaţiile în genetica şi viitorul medicinei, urmată de conversaţii despre viitorul muncii, societăţii şi reducerea inegalităţii în România alături de Dragoş Pîslaru, economist şi fost ministru al muncii şi Andrei Ţărnea, comisar al Sezonului Franţa-România.



Global Shapers Bucharest Hub este o reţea de comunităţi de tineri lideri din peste 460 de oraşe sub egida World Economic Forum. În Bucureşti organizează dezbateri pe teme civice, sociale sau de inovaţie, şi este organizatorul Social Impact Award, competiţie şi program educaţional internaţional în antreprenoriat social.

Sursa: www.agerpres.ro