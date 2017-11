Familia lui Florian Coldea, încă o firmă cu activitate în domeniul medical. Probleme cu Fiscul încă de la debut

O nouă companie care a fost înfiinţată de familia lui Florian Coldea, la Cluj-Napoca, a înregistrat în primul an de activitate un profit de aproximativ 60.000 de euro. Societatea, care se ocupă cu comerţul specializat de produse farmaceutice, îi aparține soției lui George Tudor Coldea, văr primar cu fostul prim-adjunct al șefului SRI și, până în luna septembrie a acestui an, a avut instituită o poprire din partea ANAF. Astfel, numărul afacerilor din domeniul medical în care familia lui Coldea este implicată a mai crescut cu una, după ce George Coldea a fost acţionar într-o companie deținută de soția fostului ministru al Economiei, dar a și administrat o firmă din același domeniu, care a derulat, în ultimii zece ani, contracte cu statul de peste 85 de milioane de euro.

Familia generalului Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, și-a deschis, la Cluj, o nouă companie care activează în domeniul medical. Astfel, potrivit informațiilor furnizate de ONRC, pe 18 aprilie 2016 s-a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea SC Gazplus Solutions SRL, companie cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, având un capital social subscris și vărsat de 400 de lei, împărțit în 40 de părți sociale, a câte 10 lei fiecare.

Domeniul principal de activitate al noii firme înființate, așa cum rezultă din încheierea citată, este comețul cu ridicata al bunurilor de consum, în timp ce activitatea principală declarată este aceea a comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice. Compania are un singur asociat, ca persoană fizică, denumit și fondator. Aceasta se numește Isidora Simina Coldea, domiciliată în Cluj-Napoca, ea deținând și calitatea de administrator unic al societății, pe o perioadă nedeterminată. Isidora Simina Coldea este nimeni alta decât soția lui George Tudor Coldea, vărul primar al lui Florian Coldea, despre activitatea căruia “Jurnalul Național” a publicat trei anchete jurnalistice, la începutul acestui an, după dezvăluirile făcute de Sebastian Ghiță.

Pe profit, dar cu probleme la Fisc

Din bilanțul contabil depus de SC Gazplus Solutions SRL pe anul trecut, rezultă că firma familiei Coldea a înregistrat, în 2016, active imobilizate totale în valoare de 179.522 de lei și active circulate totale de 429.402 lei, din care 303.027 de lei reprezintă creanță, iar 126.357 de lei reprezintă casa și conturile bancare. Pe anul 2016, SC Gazplus Solutions SRL a înregistrat o cifră de afaceri netă de 326.005 lei și cheltuieli de 58.697 de lei, rezultând, astfel, un profit în valoare de 257.528 de lei (aproape 60.000 de euro).

Din acelaşi bilanț, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, rezultă că SC Gazplus Solutions SRL nu are niciun angajat.

Compania familiei Coldea s-a confruntat, la începutul acestui an, cu mici probleme din partea statului. Mai exact, potrivit unei comunicări publice făcute de către Direcția de Taxe și Impozite – Serviciul de Constatare, Impunere și Control Persoane Juridice Cluj-Napoca, împotriva SC Gazplus Solutions SRL, a fost emisă o decizie de impunere, având numărul 52443. Ulterior, însă, conform unui anunţ făcut de Ministerul Finanţelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, statul român a ridicat, în data de 11 septembrie 2017, poprirea instituită împotriva SC Gazplus Solutions SRL.

Doamna Coldea, mediator profesionist la Cluj

Nu este singura afacere particulară la care participă, în calitate de acționar, soția vărului lui Florian Coldea. George Tudor Coldea, soțul Isidorei Simina Coldea, a înființat, în anul 2006, o companie cu un nume mai mult decât interesant. Este vorba despre SC ISIS Consulting SRL, societate care avea, la momentul fondării ei, ca obiect activitățile juridice, de consultanță și revizie contabilă, activități de consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaj, dar și consultanță pentru afaceri și management. Asocit unic și administrator al SC ISIS Consulting SRL era, până în anul 2012, George Tudor Coldea.

În 19 octombrie 2012, vărul lui Florian Coldea a decis, însă, majorarea capitalului social al firmei, prin aportul la capitalul social al noului asociat, Isidora Simina Coldea, care a contribuit cu suma de 200 de lei.

Despre Isidora Simina Coldea mai aflăm că deține, la Cluj-Napoca, un birou de mediator, care îi poartă numele, cu sediul la aceeași adresă ca și companiile despre care am făcut vorbire mai sus. Soția lui George Tudor Coldea este, potrivit unor informații oficiale, absolventă a cursurilor organizate de Asociația Institutul Transilvan de Mediere, pe care le-a încheiat cu brio în anul 2013. Din data de 25 ianuarie 2014, această asociație a emis o hotărâre prin care Isidora Simina Coldea își poate exercita profesia de mediator autorizat, în cadrul Biroului de Mediere Coldea Isidora Simina, specializat pe orice tip de dispute. Biroul respectiv face parte din Asociația Mediatorilor Ultrasilvam.

Legături interesante cu finul lui Sebastian Ghiță

SC Gazplus Solutions SRL, firma unde soția lui George Tudor Coldea are calitatea de asociat unic și administrator, seamănă izbitor, ca denumire, cu o altă companie care activează în domeniul medical, din care a făcut parte vărul generalului Florian Coldea. Este vorba despre SC Medical Gazplus SRL. Potrivit unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din data de 26 martie 2014, această companie avea doi asociați. Primul era persoana fizică Ioan Codruț Şereș, fost ministru al Economiei în Guvernul Tăriceanu, iar al doilea persoana juridică SC Gina Invest SRL, controlată de Lorina Ioana Şereș, soția lui Ioan Codruț Şereș.

În primăvara anului 2014, Ioan Codruț Şereș a decis să cesioneze toate acțiunile pe care le deținea la SC Medical Gazplus SRL, în sensul că, după ieșirea fostului demnitar din structura acționariatului, vărul lui Florian Coldea, George Tudor Coldea, a ajuns să controleze 30 la sută din acțiuni, iar compania soției lui Şereș, 70 la sută din capitalul social.

Această informație este una extrem de valoroasă și completează, în bună parte, dezvăluirile făcute de omul de afaceri Sebastian Ghiță în legătură cu relația pe care acesta a avut-o cu Florian Coldea. Asta, deoarece nașul de cununie al soților Ioan Codruț și Lorina (fostă Popa) Şereș a fost nimeni altul decât Sebastian Ghiță. Ex-ministrul Economiei s-a căsătorit cu subalterna sa din minister în anul 2006, nunta a avut loc la Palatul Snagov, iar naș le-a fost patronul grupului Asesoft, abonat încă de pe atunci la contractele cu statul, în special cu Serviciul Român de Informații. Ulterior, Şereș a lucrat, potrivit unor informații, pentru grupul media al lui Sebastian Ghiță.

Vărul lui Coldea a făcut parte din firma SC Medical Gazplus SRL până în primăvara anului 2016. La sfârșitul lui 2015, mai exact în data de 2 decembrie, SC Gina Invest SRL, reprezentată de Lorina Ioana Şereș, a decis să majoreze capitalul social, astfel încât să controleze 99,6470% din firmă, iar George Tudor Coldea numai 0,3535 la sută. Astfel încât, în data de 18 martie 2016, Tudor Coldea a decis să cesioneze acest pachet minoritar de acțiuni către Lorina Ioana Şereș și să se retragă din companie.

Decizia a venit la mai puţin de trei sptămâni după ce Înalta Curte de Casație și Justiţie l-a condamnat definitiv, la sfârșitul lui februarie 2016, pe Ioan Codruţ Şereș la patru ani de închisoare cu executare în dosarul “Hidroelectrica”.

Afacerea din Seychelles

Legăturile familiei Coldea cu Sebastian Ghiță nu se rezumă doar la afacerea pe care vărul lui Coldea a derulat-o împreună cu fina patronului RTV. La începutul acestui an, Sebastian Ghiță a dezvăluit, în cadrul unuia dintre episoadele ce compun seria autodenunțurilor filmate și prezentate pe propriul post de televiziune, că, la începutul anului 2010, mai exact în cursul lunii februarie, a fost, împreună cu familia sa și cu cea a șefului operativ al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, în Seychelles. “Am fost doar noi. Era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță, într-o insulă exotică. Am stat împreună și se poate verifica foarte ușor. Am stat la Hilton Seychelles Northolme Resort & SPA. Dintr-o întâmplare, am găsit acasă pliantul de la hotel. Am stat zece zile și îmi aduc aminte că îl rugam (pe Florian Coldea – n.red.) să îl ajute pe Ponta să câștige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar să nu ajungă Ponta la PSD”, susținea Sebastian Ghiță.

“Jurnalul Național” a dezvăluit, imediat după apariţia acestor informații, că, în data de 11 februarie 2011, mai exact la fix un an de la vacanța petrecută de Coldea cu Ghiță în Seychelles, se înființează, la Cluj-Napoca, o societate, cu numele SC Impact Strategic Solutions SRL, ce are ca obiect de activitate consultanța pentru afaceri și management. Fondatorii companiei erau, la acel moment, un anume Bogdan Andrei Gruiță și George Tudor Coldea. Gruiță și vărul lui Coldea împărțeau în mod egal capitalul social al SC Impact Strategic Solutions SRL și, tot împreună, administrau societatea. În data de 6 septembrie 2011, cei doi asociați au convocat, potrivit unui alt document oficial, o adunare generală a asociaților, unde George Tudor Coldea a decis să-și cesioneze toate părțile sociale. O parte către partenerul său, Bogdan Andrei Gruiță, iar cealaltă parte către un asociat nou-intrat, persoană juridică, respectiv SC Braton Consult SRL Cluj-Napoca, al cărui reprezentant era același Bogdan Andrei Gruiță. În urma acestei cesiuni, Gruiță ar fi urmat să dețină 95% din capitalul social al SC Impact Strategic Solutions SRL, în timp ce SC Braton Consult SRL să inte în posesia unui pachet de 5% din acțiunile companiei.

În data de 21 noiembrie 2011, Gruiță și Coldea reconvoacă Adunarea Asociaților și decid să anuleze hotărârea AGA din 6 septembrie. După ce au anulat hotărârea, cei doi au adoptat o alta, în sensul că ambii asociați au decis să-și cesioneze toate părțile sociale deținute împreună la SC Impact Strategic Solutions SRL Cluj Napoca către un nou asociat persoană juridică. Este vorba despre compania DIMERY CORP., societate de tip offshore, cu sediul în… Republica Seychelles, orașul Victoria, Clădirea Oliver Maradan, la etajul 2. Offshore-ul cu pricina a fost înregistrat cu nici o lună de zile înaintea convocării celei de-a doua AGA, în data de 17 noiembrie 2011, sub numărul 098478, la Autoritatea de Afaceri Internaționale din Seychelles. Conform unei adunări a acționarilor DIMERY CORP, din17 noiembrie, reprezentantul offshore-ului a fost numit Bogdan Andrei Gruiță.

Medicare Technics și miile de contracte cu statul

Activitatea lui George Tudor Coldea în domeniul afacerilor este una extrem de interesantă. Din datele furnizate de Registrul Comerțului mai aflăm că vărul lui Florian Coldea a deținut, începând cu anul 2001, calitatea de administrator al SC Added Value Services SRL (fosta Dacia Investment SRL), care, la rândul ei, deținea întregul pachet de acțiuni al companiei SC Professional Commerce and Development SRL. De asemenea, George Tudor Coldea mai apare, din 2012, ca unic asociat al SC Global Strategic Solution SRL, iar, potrivit unei încheieri din 29 septembrie 2010, acesta apărea pe lista asociaților SC Transilvania Diagnostic SRL Cluj-Napoca, alături de Mugurel Stancu, Alin Mircea Pătrașcu, Alexandru Lucian Condrea și Melinte Ovidiu Petre.

Legătura dintre George Tudor Coldea și Mugurel Stancu a continuat și în cadrul companiei SC Medicare Technics SA, firmă abonată la contracte cu statul. În octombrie 2008, Coldea figura ca reprezentant al Medicare Technics SA, la momentul la care această companie, împreună cu Mediterranean Radiogical Suppliness Limited au preluat capitalul social al firmei orădene SC Euroarad Invest 2008 SRL.

“Jurnalul Național” a dezvăluit și faptul că SC Medicare Technics SA a primit în perioada 2007-2016 aproape 5.000 de contracte cu statul, din care mai bine de 4.000 prin încredinţare directă. Valoarea totală a înţelegerilor este de circa 85 de milioane de euro, o sumă uriaşă pentru o firmă care a reuşit să se menţină discretă, în pofida scandalului legat de mafia din sistemul medical. Cel mai bun an pentru Medicare Technics SA a fost 2015, când a primit un contract de peste 55 de milioane de euro pentru lucrări de construcţii la Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon” din Mioveni. Firma este deţinută din 2008 de off-shore-urile cipriote Powerax Limited şi Compenia Associates Limited. Ceilalţi asociaţi sunt Neculai Mazilu, Gabriel Corneliu Albu, Fănica Niculescu Şandru, BT Leasing Transilvania IFN şi Dominion Investments SRL. Administratorul Medicare Technics SA este Mugurel Stancu, iar director general a fost, până de curând, George Coldea, vărul primar al lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI.

250.000 de lei este profitul realizat de noua companie a familiei Coldea, în primul an de activitate. Aceasta se adaugă altor afaceri din domeniul medical, derulate împreună cu nume celebre.

O altă firmă deţinută de vărul fostului adjunct al şefului SRI a primit în perioada 2007-2016 aproape 5.000 de contracte cu statul, din care mai bine de 4.000 prin încredinţare directă.