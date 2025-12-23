Ce spune Ilie Bolojan despre demersurile unor parlamentari privind suspendarea președintelui Dan

„Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din blufurile pe care ei le fac, așa cum au făcut și astăzi aceste moțiuni și cum le-au făcut și zilele trecute”, a spus Bolojan, întrebat despre inițiativa de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Premierul a subliniat că, în actualul context intern și regional, stabilitatea instituțiilor statului este esențială pentru România.

„Pentru țara noastră, în situația în care ne găsim, cu o instabilitate puternică la granițe, cu probleme de deficit bugetare importante, stabilitatea instituțiilor de stat este un element important”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a arătat că stabilitatea influențează direct încrederea investitorilor și ratingul țării.

„De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România. Depinde ratingul țării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a spus premierul, dând exemplul Italiei, care și-a îmbunătățit recent ratingul de țară pe fondul stabilității guvernării.

Declarațiile premierului vin după ce senatorul Ninel Peia din Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Ninel Peia îl acuză pe Nicușor Dan de imixtiuni în funcționarea justiției, după ce șeful statului a vorbit despre organizarea unui referendum printre magistrați.

(sursa: Mediafax)