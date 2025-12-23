Patronatele din Energie acuză: modificări fiscale făcute pe repede-înainte, fără consultare. Mediul de afaceri, din nou ignorat

Proiectul ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor fără consultarea mediului de afaceri și fără un termen de analiză, reclamă Federația Patronală a Energiei (FPE). Aceasta consideră că inițiativele încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relația cu patronatele și riscă să distorsioneze concurența, să descurajeze investițiile și să afecteze funcționarea unui sector strategic pentru economie, arată FPE într-un comunicat transmis redacției.

“Totodată, menținerea impozitelor suplimentare în sectorul petrol și gaze și introducerea unor noi măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra întregii piețe energetice. FPE își exprimă opoziția fermă față de prelungirea Ordonanțelor de urgență nr. 5/2013 și nr. 6/2013, concomitent cu menținerea impozitului pe cifra de afaceri aplicabil sectorului de țiței și gaze, măsuri care accentuează suprataxarea și afectează grav sectoare economice strategice. Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală și subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung.

Într-un context regional și internațional marcat de competiție economică accentuată, România are nevoie de o industrie puternică, sprijinită de un sector energetic stabil și predictibil. Politicile fiscale impredictibile, adoptate fără consultare și fără o viziune coerentă, slăbesc competitivitatea economică și pun în pericol securitatea energetică”, spune ]n textul comunicatului FPE.

Federația subliniază că industria energetică și-a demonstrat constant responsabilitatea, contribuind în 2022 cu 48,8 miliarde lei la bugetul general consolidat, o creștere de 62% față de anul anterior. Cu toate acestea, această contribuție a fost determinată în principal de o creștere accelerată a impozitării suplimentare, în special în sectorul gazelor naturale.

FPE cere Guvernului consultare reală și timp pentru analiză asupra proiectului de OUG de modificare a Codului fiscal

În acest context, FPE solicită explicit un dialog social real, substanțial și constant, în care pozițiile industriei să fie ascultate și integrate în procesul decizional. Este necesar timp adecvat pentru analiză, evaluări de impact și consultări autentice, nu decizii adoptate în regim de urgență, fără fundament economic solid.

Totodată, Federația subliniază că orice modificare fiscală semnificativă trebuie anunțată cu un termen minim de 6 luni înainte de aplicare și integrată într-un calendar multianual de politici fiscale, care să ofere mediului economic predictibilitatea necesară pentru planificarea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung.

În lipsa acestor principii, România riscă să piardă investiții strategice, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare într-un sector vital pentru economie.

Solicitările FPE sunt:

Inițierea unor consultări reale și transparente cu industria și patronatele reprezentative;

Adoptarea unor politici fiscale predictibile, anunțate din timp și integrate într-un cadru multianual coerent;

Reanalizarea măsurilor fiscale propuse, având în vedere impactul economic real.

Federația Patronală a Energiei își reafirmă disponibilitatea de a contribui activ, cu expertiză și date concrete, la construirea unei politici fiscale echilibrate, sustenabile și orientate spre viitor, în beneficiul economiei României, se mai precizează în comunicat.