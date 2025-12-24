BlackNETs curăță Marea Neagră: 9 tone de unelte de pescuit eliminate

Prin acesta, s-au extras și cuantificat plase de pescuit pierdute sau abandonate în Marea Neagră, potrivit unei postări pe site-ul organizației. Astfel, au fost eliminate peste 9 tone de unelte de pescuit, iar zonele cu acumulări de plase au fost cartografiate.

În cadrul proiectului finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre și cofinanțat de Uniunea Europeană, au fost organizate peste 15 ateliere educative pentru tineri din toate țările partenere. Cu un buget de aproape jumătate de milion de euro, scopul principal al proiectului este de a crește gradul de conștientizare privind importanța protejării mediului marin.

Atelierele contribuie la consolidarea dialogului și a cooperării la nivel bilateral, subregional și regional, în conformitate cu obiectivele Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră. La evenimente au participat aproximativ 150 de reprezentanți din diverse domenii, inclusiv autorități naționale și regionale, ONG-uri și cercetători.

Pe parcursul proiectului, au fost desfășurate și evenimente publice dedicate comunității, câte unul în fiecare țară parteneră. Numărul participanților a depășit 1.000 de persoane pentru fiecare eveniment. Proiectul BlackNETs își propune să devină un model de bună practică regională pentru combaterea poluării marine cauzate de activitățile de pescuit, în cadrul unei cooperări transfrontaliere eficiente.

BlackNETs “Exorcising the BLACK Sea’S Silent Killers” este un proiect aflat sub coordonarea ONG Mare Nostrum, având ca parteneri pe Karadeniz Technical University (Turcia), Institute of Oceanology-Bulgarian academy of sciences (Bulgaria) și Ilia State University (Georgia).