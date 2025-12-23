x close
Tavanul unei unități de cazare din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție

Tavanul unei unități de cazare din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție

de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   15:24
Sursa foto: Antena3CNN/Tavanul piscinei hotelului Hilton din județul Sibiu s-a prăbușit

UPDATE Opt persoane (5 adulți și 3 copii) au fost scoase din piscină de către salvatori. Sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

La hotel va merge și un echipaj de scafandri.

Continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

Știre inițială: Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, al doilea de azi.

La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri.

ISU Sibiu intervine la o unitate de cazare aflată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

Primele informații arată că tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut.

Nu se cunoaște în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături.

Intervin următoarele forțe:

- 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic

- 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic

- o autospecială de transport personal și victime multiple

- o autospecială de descarcerare

- 3 autospeciale de stingere

- 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

