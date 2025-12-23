Tavanul unei unități de cazare din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție

La hotel va merge și un echipaj de scafandri.

Știre inițială: Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, al doilea de azi.

ISU Sibiu intervine la o unitate de cazare aflată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

Primele informații arată că tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut.

Nu se cunoaște în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături.

Intervin următoarele forțe:

- 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic

- 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic

- o autospecială de transport personal și victime multiple

- o autospecială de descarcerare

- 3 autospeciale de stingere

- 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)