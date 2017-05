Primăria lui Falcă, informatizată la maximum fără licitație. O singură firmă a primit 30 de contracte

Începând cu anul 2010, Primăria Municipiului Arad, păstorită de ex-democrat-liberalul Gheorghe Falcă, actual lider al PNL, a achizițio­nat servicii software de la o companie de profil din Baia Mare, în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Zeci de contracte atribuite acestei companii au fost încheiate fără licitație, prin negociere directă, și au vizat servicii de asistență tehnică pentru softurile municipalităii legate de pata taxelor și impozitelor, eliberarea autorizațiilor și sistemul informatic de trans­port public local. Firma în cauză a fost implicată în mai multe scandaluri de presă, în zona de nord a țării, legate de unele licitații, dar a făcut și obiectul unor dezvăluiri conform cărora o aplicație informatică generată de aceasta, ghiseul.ro, a permis unor jurnaliști utilizarea CNP-ului patronului firmei pentru a-i accesa contul. Și aceasta nu este singura societate cu care Primăria Arad a încheiat contracte de prestări servicii de asistență informatică, fără licitație. Alte două companii au primit contracte similare chiar anul acesta.

Potrivit anunțurilor de atribuire publicate, începând cu anul 2010, până în luna aprilie a anului 2017, a numeroaselor contracte înche­iate cu compania SC Indeco Soft SRL Baia Mare de către Primăria Municipiului Arad, în absolut toate situațiile, autoritatea contrac­tantă a precizat faptul că nu a organizat vreo licitație publică, alegând calea negocierii directe, pe motiv că lucrările, bunurile sau serviciile contractate nu pot fi furnizate decât de un anumit ofertant, din cauza protejării unor drepturi de exclusivitate.

Evidența informatizată a plății taxelor și impozitelor

SC Indeco Soft SRL Baia Mare, clientul aproape unic al Primăriei lui Falcă în acest domeniu de activitate, a primit, în condițiile arătate mai sus, nu mai puțin de 30 de contracte, din luna mai a anului 2010, până în luna aprilie a anului curent. Valoarea acestor contracte se ridică la 3.390.077,2 lei cu tot cu TVA, adică 818.102,4 euro, la cursurile de schimb de la data para­fării contractelor.

Compania băimăreană a fost angajată de Primăria Aradului pentru trei tipuri de contracte de prestări servicii. Prima cate­gorie se referă la evidenţa electronică a plății taxelor și impozitelor, la Direcția de Venituri a municipalității. Astfel, primul contract a fost atribuit în data de 31 mai 2010, a costat 113.117,6 lei cu TVA (33.279,4 euro) și a constat în prestarea de servicii de întreținere a programului informatic de evidență informatizată a veniturilor la bugetul local. În 6 decembrie 2010, Primăria a mai atribuit firmei în cauză un contract în valoare de 588.000 de lei cu TVA (147.000 de euro), pentru upgradarea acestui program informatic, prin implementarea unui modul de management al impozitelor și pentru depunerea declarațiilor on-line la Direcția de Venituri. A urmat, în data de 22 aprilie 2011, un alt contract, în valoare de 245.000 de lei cu TVA (62.500 de euro), pentru întreținerea softului, contract repetat, în data de 9 decembrie 2011, la o valoare de 146.931,2 lei cu TVA (35.837 de euro).

Alte servicii de întreținere a programului informatic de evidență informatizată a veni­turilor la bugetul local au fost contractate, tot de la Indeco Soft SRL Baia Mare, în dat de 27 aprilie 2012, la o valoare de 245.000 de lei cu TVA (62.500 de euro), iar în data de 19 noiembrie 2012, acest soft a fost upgradat pentru suma de 54.560 de lei cu TVA (12.124,5 euro).

În 2013, au urmat alte contracte simi­lare. În 26 aprilie 2013, s-a încheiat un contract în valoare de 308.760 de lei cu TVA (68.613,3 euro) pentru întreținerea aceluiași program, după care, în data de 19 decem­brie 2013, a fost încheiat un contract de 148.800 lei cu TVA (33.066,7 euro) pentru upgradarea acestuia, după care, în data de 16 aprilie 2014, s-a reîncheiat un contract de întreținere, la o valoare de 276.768 de lei cu TVA (61.504 euro). În 19 decembrie 2014, programul a fost din nou upgradat, în baza unui contract de 49.972 de lei cu TVA (11.104,9 euro).

SC Indeco Soft SRL a primit, tot prin negociere directă, în data de 30 aprilie 2015, un alt contract, în valoare de 294.000 de lei cu TVA (65.333,3 euro), pentru furnizarea de servicii de întreținere și actualizare a sistemului informatic de evidență a veni­turilor la bugetul local, după care, în data de 23 noiembrie 2015, aceeaşi firmă a fost angajată de Primăria Arad să upgradeze sistemul pentru implementarea aplicației modulului de plată și eliberarea online a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj în zonele cu restricții ale orașului. Valoarea acestui contract s-a ridicat la alți 129.000 de lei cu TVA (29.318 euro). Și lucrurile nu se opresc aici. A urmat un alt contract, încheiat la data de 14 aprilie 2016, în valoare de 294.000 de lei cu TVA (66.818,2 euro) pentru întreținerea acestui soft, iar în 20 decembrie 2016, a mai fost parafat un contract pentru upgradarea softului, în valoare de 36.000 de lei cu TVA (8.181,8 euro).

Harta electronică de transport public, în sarcina aceleiași companii IT

Al doilea tronson de contracte atri­buite de Primăria lui Falcă firmei din Baia Mare se referă la asistența tehnică pentru programele informatice utilizate de municipalitate pentru transportul public local și pentu harta electronică a acestuia. Acest tip de contracte au început să curgă către SC Indeco Soft SRL din data de 28 aprilie 2011, când a fost parafat contractul referitor la serviciile de asistență tehnică a aplicației informatice „Transport Public Local”, în valoare de 22.650,22 lei cu TVA. În martie 2012, aprilie 2013 și mai 2015, au fost încheiate trei contracte, în valoare de 30.400 de lei cu TVA fiecare (6.755,6 euro), pentru asistenţă tehnică privind aceeași aplicație. La 20 noiembrie 2015, Primăria Arad a încheiat cu Indeco Soft SRL un alt contract referitor la furnizarea de servicii de asistență pentru programul informatic „Model de Transport în harta digitală SIGMA), în valoare de 14.136 lei cu TVA (3.212,7 euro). Același tip de contract, la o valoare de 23.451 lei cu TVA (5.329.9 euro), a fost încheiat în data de 8 aprilie 2016, iar altul, în valoare de 29.419,4 lei cu TVA (6.686,2 euro), a fost parafat în 22 aprilie anul trecut.

Ultimele două contracte pe transporturi în Arad au fost încheiate în 24 aprilie anul curent. Primul, în valoare de 33.320 lei cu TVA (7.572,7 euro), a vizat asistență tehnică pentru modulul de transport public local, iar al doilea, în valoare de 8.568 de lei cu TVA (1.947,3 euro), a vizat asistență tehnică pentru harta de transport SIGMA.

SC Indeco Soft SRL Baia Mare a mai primit, tot prin încredințare directă, de la Primăria Municipiului Arad, șase contracte, în valoare de 142.907 lei cu TVA (32.010,5 euro), pentru livrarea de servicii de asistență tehnică aferentă aplicației informatice „Autorizări”.

Indeco Soft SRL, implicată într-un scandal legat de un alt contract fără licitație

Compania SC Indeco Soft Baia Mare este deținută, potrivit informațiilor furni­zate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de către soții Dorin Traian și Mariana Barbul, ambii din Baia Mare. Firma a fost înființată în anul 2000. Presa locală din Timișoara și Bistrița a dezvăluit, în urmă cu patru ani, că societatea în cauză a fost abonată și la contractele Primăriei Bistrița, pentru prestări de servicii de întreținere a unor programe informatice și de consultanță în utilizarea și dezvoltarea acestor mijloace tehnice. Din cele cinci contracte derulate în anul 2012, patru au fost încheiate în numele Primăriei Bistriţa şi unul în numele Poliţiei Locale a Municipiului Bistriţa, dar care se află tot în subordinea municipalităţii, iar banii provin din bugetul local.

Numele firmei băimărene a fost implicat în 2010 într-un scandal legat de obţinerea fără licitaţie a unui contract privind realizarea sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor. Obţinerea contractului fără licitaţie a fost posibilă prin interpunerea Asociaţiei de Plăţi Electronice din România (APERO) între Ministerul Comunicaţiilor şi Socie­tăţii Informaţionale (MCSI) şi Indeco Soft SRL Baia Mare. APERO, declarată asociaţie neguvernamentală şi nonprofit, a băncilor, a încheiat, iniţial, un protocol cu MCSI, consfinţit şi printr-o hotărâre de Guvern, prin care se obliga să colaboreze cu ministerul în vederea implementării ghişe­ului unic de plăţi, se arăta într-un articol anterior. Ulterior, APERO a încheiat un protocol similar cu Indeco Soft prin care îi ceda implementarea sistemului, dar şi asigurarea mentenanţei acestuia. Ministerul Comunicaţiilor motiva că platforma a fost pusă la dispoziţie, de către APERO, cu titlu gratuit, deşi în protocolul încheiat între cele două părţi ministerul îşi asuma diverse obli­gaţii. De asemenea, tranzacţiile care urmau să fie efectuate prin intermediul platformei respective urmau să fie comisionate cu 2,5%. O prevedere interesantă a aceluiaşi protocol era legată de interdicţia cesionării către un terţ a drepturilor şi obligaţiilor fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii şi a rezilierii de plin drept a protocolului. Cu toate acestea, APERO încheie, ulterior, un document similar cu Indeco Soft SRL Baia Mare, în care, printre altele, se precizează: „obiectivele şi elementele protocolului sunt cele enunţate în textul protocolului încheiat între APERO şi MCSI”. Deci, prin interme­diul acestui document, APERO cesionează firmei din Baia Mare toate obiectivele pe care şi le asumase în faţa MCSI.

Site-ul PressAlert.ro scria, referitor la această afacere, că, pentru a-şi motiva decizia, APERO aduce două argumente în preambulul respectivului protocol, şi anume faptul că Indeco Soft face parte din asociaţie şi că respectiva firmă este liderul de piaţă pe acest segment al implementărilor de soluţii de plată a taxelor şi impozitelor cu cardul prin internet. Cu privire la primul argument, aceeaşi sursă precizează însă că, deşi APERO este formată din 12 instituţii de credit, o instituţie financiară nebancară, două organizaţii internaţionale de plată, mai mulţi furnizori de infrastructură şi procesatori de card, Indeco Soft fiind menţionată abia către final, la capitolul „alte instituţii”, potrivit Statutului asociaţiei, aceasta este persoană juridică română independentă de membrii săi. Cât despre cel de-al doilea argument, cum că Indeco Soft era liderul de piaţă pe segmentul implementărilor de soluţii de plată a taxelor şi impozitelor cu cardul prin internet, la acel moment existau doar 12 autorităţi publice locale, din cele circa 3.000 din întreaga ţară, care dezvoltaseră sisteme de plăţi online.

Întreținerea portalului și a sistemului de salarizare, atribuită prin negociere directă

Revenind la contractele încheiate de Primăria lui Gheorghe Falcă pe zona IT, fără licitație, aflăm că luna aprilie a acestui an a adus contracte similare celor parafate cu SC Indeco Soft SRL Baia Mare și altor două companii. Ca și ­au fost atribuite prin negociere directă sub aceeași motivație. Anume că servi-ciile, produsele sau lucrările nu pot fi furnizate decât de un anumit ofertant, pentru protejarea unor drepturi de exclusivitate. ­aceste contracte se numește SC Alias Com SRL Arad. În 20 aprilie 2017, societatea a primit nu unul, ci două data de 24 aprilie 2017, un contract în valoare de 24.418,8 lei cu TVA pentru furnizarea de servicii de întreținere a programului de salarii.

terminale informatice ale Primăriei, iar al doilea, în valoare de 54.500 de lei cu TVA (12.500 de euro), a vizat furnizarea de servicii de întreți-nere și de modificare a portalului instituției. SC Alias Com SRL a fost înființată, în 2008, de către arădenii Ioan Biriș și Ioan Adrian Ioniță, după care Biriș s-a retras din societate. Compania se ocupă cu prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. O a treia companie, SC Arsoft SRL Arad, a primit de la Primăria lui Falcă, tot fără licitaţie, în

contracte. Primul, în valoare de 40.000 de lei cu TVA (9.090.9 euro), pentru furnizarea unor servicii de întreținere a softului și a sistemelor