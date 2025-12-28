O măgăriță a devenit vedeta Operei din New York: „Este fabuloasă”

Măgărița Wanda și-a făcut un nume la Opera din New York, unde joacă în producții clasice din 2022. În Actul II din La Bohème, o operă italiană care oferă o imagine a Parisului secolului al XIX-lea, Wanda performează alături de sute de alți artiști, potrivit Le Figaro. Într-o scenă animată de piață, măgărița trage căruța colorată a unui vânzător de jucării. Ea este împodobită cu plărie, guler cu volane și pantofi sport.

Înainte de reprezentație, Wanda așteaptă cu răbdare în culise, ca o profesionistă alături, de colegul ei Max, un elegant cal castaniu care apare și el în această operă de Giacomo Puccini. În timp ce armăsarul profită de ocazie pentru un pui de somn, Wanda primește vizitatori, inclusiv pe Gregory Warren, actorul care îl interpretează pe Parpignol. „E foarte cool. Aduce o anumită energie”, a declarat el pentru AFP.

Wanda și-a început cariera la Opera din New York după ce predecesorul ei, Sir Gabriel, s-a retras la o fermă din Maryland. Când este programată pentru mai multe roluri consecutive, Wanda locuiește în grajduri în Bronx pentru a-și reduce timpul de călătorie. În rest își petrece timpul în nordul statului New York. Pe lângă operă, a participat la procesiunile de Duminica Floriilor din Manhattan.

„Este fabuloasă”, a exclamat Nancy Novograd, proprietara agenției All Tame Animals, care reprezintă mai multe animale vedetă, inclusiv pe Wanda. Pentru a juca în teatru, televiziune sau film, animalele trebuie să posede calități similare cu cele ale actorilor umani, susține Novograd.

Utilizarea animalelor în spectacolele live este denunțată de câțiva ani de către organizațiile pentru drepturile animalelor, în special în Europa. Filiala germană a PETA a convins Opera din Berlin în 2022 să nu mai folosească cobai într-o piesă.