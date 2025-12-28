Alertă meteo în București: vânt puternic duminică după-amiază, rafale de 60 km/h

Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -4...-1 grad.

Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări Cod galben, pentru intensificări ale vântului, în după-amiaza și seara zilei de duminică (28 decembrie).

(sursa: Mediafax)